Mirra Andreeva a câştigat finala de la Adelaide!

Andreeva, în vârstă de 18 ani, s-a impus după o partidă de doar 60 de minute având un singur as şi făcând o singură dublă greşeală, adversara ei, cu un an mai mare, reuşind doi aşi şi comiţând trei duble greşeli.

Rusoaica a disputat a cincea sa finală. Ea a câştigat titlurile la Indian Wells şi Dubai în 2025 şi la Iaşi în 2024 şi a fost învinsă în finală la Ningbo în 2024. În semifinale la Adelaide ea o eliminase pe compatrioata sa Diana Şnaider (23 WTA, cap de serie numărul 9), care este partenera ei la dublu.

Mboko a jucat a treia finală din cariera sa, ea câştigându-le pe primele două, anul trecut, la Hong Kong şi Montreal.

La Adelaide a fost prima confruntare între Andreeva şi Mboko.

Agerpres

