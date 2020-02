BREAKING NEWS: Bucurestiul pierde si turneul WTA incepand cu acest an | MOTIVUL din spatele deciziei 

Capitala Romaniei nu va gazdui niciun turneu WTA ori ATP in vara anului 2020.

Anunt de ultima ora: potrivit Fanatik, Romania va pierde incepand cu acest an si turneul WTA de la Bucuresti.

Conform sursei citate, ungurul Jeno Marky, detinator al licentei turneului nu isi doreste sa mai gazduiasca aceasta intrecere in capitala tarii noastre, intrucat s-a declarat deranjat de problemele financiare ale Federatiei Romane de Tenis. In plus, acesta a acuzat si minusurile infrastructurale prezente la Arenele BNR.

In schimb, FRT pregateste aducerea a patru competitii de calibru ITF 250K in tara incepand cu anul 2021, doua in proba feminina si doua in cea masculina. Fanatik informeaza ca intrecerile se vor desfasura la Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta si Iasi.

Turneul WTA de la Bucuresti a fost castigat de douaori de catre Simona Halep, in anii 2014 si 2016, iar in 2017 campioana a iesit Irina Begu. Anul trecut, Patricia Tig a jucat finala concursului.