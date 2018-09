Bouchard, din nou in atentia presei dupa ultima "isprava"! Scandal urias in Canada: reactia unui important politician

Eugenie Bouchard a ajuns din nou in atentia presei dupa ultima "isprava".

Sportiva din Canada a devenit de curand rezident al statului Bahamas si este aspru criticata de politicienii din Canada. Bouchard este acuzata ca a apelat la aceasta strategie pentru a scapa de plata taxelor din Canada deoarece Bahamas este considerat a fi un paradis fiscal.

Asadar, liderul Coalitiei Avenir Quebec a acuzat-o pe Bouchard ca a fugit de plata taxelor. "Cred ca trebuie sa traim acolo unde ne nastem, unde am invatat sa jucam tenis si sa platim taxele in tara noastra", a spus Thetford Mines, conform Montreal Gazzette.

Peste 6 milioane de dolari a castigat Bouchard pana acum in tenis, dintre care 250 de mii in acest an. Conform legislatiei din Quebec, impozitul maxim poate ajunge pana la 49.97%.