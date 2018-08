"Ar trebui sa apari in Playboy!" Bouchard si-a socat din nou fanii cu ultima imagine de pe net! Cum a pozat in piscina

Eugenie Bouchard nu se dezminte si continua seria gafelor in mediul online.

Eugenie Bouchard, locul 128 WTA, a fost eliminata in sferturile de finala la turneul ITF de la Vancouver, insa dupa ce a obtinut calificarea in sferturi invingand-o pe Kateryna Kozlova, locul 90 WTA, scor 6-4, 5-7, 6-1 sportiva din Canada si-a provocat din nou fanii pe contul personal de Facebook.

Jucatoarea in varsta de 24 de ani a postat o fotografie din piscina, in care poarta un costum de baie povocator. “Reglarea temperaturii dupa meci”, a fost mesajul ei. Nu a durat mult pana ce contestatarii ei si-au facut aparitia. “Chiar trebuie sa postezi aceste fotografii?”, a luat-o la rost un internaut. “Ar trebui sa pozeze in Playboy”, a scris altul. In mai putin de o ora, fotografia publicata de Bouchard a adunat aproape 300 de comentarii.