Bianca Andreescu i-a șocat pe jurnaliști la Montreal: ”Sincer, e nasol aici, nu vreau să vă răspund la întrebări!” 

Bianca Andreescu a părăsit competiția de la Monteal în faza optimilor de finală, depășită de Ons Jabeur din Tunisia, scor 6-7, 6-4, 6-1. Partida s-a încheiat după două ore și douăzeci și opt de minute de joc, dar nu fără ca jucătoarea canadiană cu origini românești să treacă prin momente de mare suferință fizică.

La doar 21 de ani, Andreescu este una dintre jucătoarele din WTA care a trecut prin cele mai multe accidentări în ultimele două sezoane. ”Nici nu știu ce să spun, sincer. Suunt super dezamăgită de modul în care am jucat, dar în același timp Ons a jucat foarte bine. Am încercat să dau tot ce am mai bun, dar îmi rupea ritmul. Situația cu degetul nu m-a ajutat deloc, dar sunt sătulă de retrageri. Cu siguranță, m-aș fi putut retrage din meci, dar nu am vrut să o fac în seara asta.



Bianca Andreescu answering my post-match @OBNmontreal question on how her toe is feeling, how much of an impact that played on the result of her loss to Ons Jabbeur and if she ever considered retiring from the match.#OBN21 pic.twitter.com/bh1JlUceVq