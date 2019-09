"Se preface ca e mama ei!" Imaginile cu mama Biancai Andreescu in finala de la US Open sunt virale! Reactia sportivei dupa valul de critici

Bianca Andreescu s-a impus cu scorul de 6-3 7-5 in finala din acest an a Openului american, unde a invins-o pe legendara Serena Williams.

Desi performanta obtinuta de Bianca la doar 19 ani este una exceptionala, mama sportivei a fost aspru criticata dupa ce camerele de filmat au surprins reactiile sale in timpul meciului.

Dupa ce fiica ei a castigat primul set, femeia a aplaudat parca obligata, fiind de neclintit in tribunele arenei.

Chrissy Teigen, fotomodel si prezentatoare TV din SUA a comentat atitudinea mamei Biancai intr-o postare ironica pe Twitter.

"Mama Biancai pare ca este cineva care se preface ca este mama Biancai! Cineva sa o verifice pe mama Biancai", a scris Chrissy Teigen.

Totusi, fanii tenisului au criticat-o la randul lor pe vedeta americana, iar Bianca Andreescu s-a vazut nevoita sa reactioneze si ea.

Jucatoarea canadianca de origine romana a publicat un mesaj insotit de imaginile in care mama ei apare foarte serioasa in timpul finalei de la US Open.

"Asta este de fapt bucuria. Mama mea este un gangster adevarat. Eu nu voi fi niciodata atat de cool", a scris castigatoarea trofeului de la Flushing Meadows pe Twitter.

This is actually hilarious. My moms a straight G. I’ll never be that cool https://t.co/4pvXVf5ZXv