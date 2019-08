Bianca Andreescu a dat lovitura si in viata personala! Starul alaturi de care a fost surprinsa tenismena intr-un club din Toronto. FOTO

Bianca Andreescu a castigat Rogers Cup!

Orice victorie mare merita sarbatorita cu o petrecere si mai mare. Bianca Andreescu a respectat aceasta zicala si a organizat o petrecere fastuoasa intr-un club din Toronto.

Jucatoarea din Canada de origine romana a petrecut alaturi de baschetbalistul Danny Green.

Cei doi apar intr-o fotografie pozand zambitori, iar presa din Canada scrie ca intre Bianca si Danny ar fi ceva mai mult decat o simpla prietenie.

Danny Green are 32 de ani, in timp ce Bianca Andreescu are 19 ani.

Green a evoluat sezonul trecut la Toronto Raptors, iar din acest an va juca pentru Los Angeles Lakers.