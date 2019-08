ROGERS CUP | Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului! Va intra in TOP 20 WTA! "Aceasta finala e mai importanta decat succesul de la Indian Wells"

Bianca Andreescu s-a calficat in finala Rogers Cup.

Dupa o partida care a durat doua ore si cinci minute, Bianca Andreescu a reusit sa se califice in finala turneului de la Toronto, invingand-o in semifinale pe americanca Sofia Kenin (29 WTA). Primul set a fost adjudecat de Andreescu cu 6-4, dupa 48 de minute. Setul 2 a fost extrem de spectaculos, dar in cele din urma, dupa o ora si 18 minute, Andreescu a reusit sa se impuna in tie-break si a castigat cu 7-6.

La finalul partidei, Bianca Andreescu a declarat ca este uimitor ca ajuns pana in finala acestui turneu, si din punctul ei de vedere este mai importanta aceasta finala decat succesul de la Indian Wells.

"In ultimele doua luni am trecut prin multe. Sunt atat de fericita acum! Umarul e bine si sunt in finala Rogers Cup. Viata e a naibii de uimitoare! Am avut multe emotii, nu va voi minti. Fizic ma simt foarte bine, iar din punct de vedere mental sunt si mai bine. Sunt fericita sa fiu iar pe teren. Aceasta finala e mai importanta decat succesul de la Indian Wells", a spus Andreescu la finalul partidei cu Kenin.

In finala, Andreescu va intalni castigatoarea meciului dintre Bouzkova si Serena Williams.

Datorita acestui succes, Bianca Andreescu va urca pe pozitia 19 a clasamentului WTA.