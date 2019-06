Situatie delicata pentru Bianca Andreescu: poate rata turneul de la Wimbledon! Ce a patit campioana de la Indian Wells

Continua problemele la umar pentru Bianca Andreescu!

Bianca Andreescu, locul 23 WTA, se confrunta din nou cu probleme la umar, iar participarea la cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului ar putea fi in pericol. Antrenorul jucatoarei din Canada cu origini romanesti a oferit detalii despre sarea de sanatate a elevei lui. Campioana la Indian Wells anul acesta, ar putea rata si Wimbledon-ul pe langa alte evenimente importante din acest sezon competitional, transmit cei de la Radio Canada.

"Bianca a facut o serie de analize medicale pentru a vedea despre ce este vorba. Speram sa avem un plan pana la finalul saptamanii si sa incepem programul de recuperare. In acest moment nu avem nicio idee despre cand va reveni pe teren. Sper sa fie gata pentru Rogers Cup", a declarat Sylvain Bruneau in direct la Radio Canada.

Bianca Andreescu a uimit intreaga lume a tenisului mondial feminin la inceputul acestui an cu ale sale performante. Jucatoarea in varsta de 18 ani s-a impus la Indian Wells, insa a fost nevoita la turneul de la Miami sa abandoneze. Dupa o pauza destul de lunga, Bianca a revenit la Roland Garros, dar nu a putut juca ce si-a dorit si s-a retras inainte de a evolua in turul al doilea impotriva Sofiei Kenin, din S.U.A. Rogers Cup se va desfasura anul acesta la Toronto si va avea loc in perioada 3-11 august 2019, in timp ce turneul de la Wimbledon se va disputa intre 1 si 14 iulie.