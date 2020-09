Begu a pierdut, dar Romania mai are trei jucatoare pe tabloul principal la US Open! De la ce ora vor juca Sorana Cirstea, Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig

Romania are trei motive de speranta in a doua zi de concurs la US Open.

Irina Begu nu a reusit sa castige mai mult de cinci game-uri in primul tur al US Open 2020 jucat impotriva dublei campioane de Grand Slam, Petra Kvitova, dar Romania isi pune sperantele in alte trei romance pentru o calificare in turul secund al turneului.

Sorana Cirstea, urmata de Mihaela Buzarnescu si Patricia Tig vor reprezenta tenisul romanesc pe tabloul principal la Flushing Meadows, editia 2020, incepand cu ora 18:00, ora Romaniei a celei de-a doua zile de concurs.

Mihaela Buzarnescu vs. Sloane Stephens, meciul zilei la New York



Prima jucatoare care va intra pe teren va fi Sorana Cirstea (77 WTA), care va primi replica americancei Christina McHale pe terenul 7 al complexului de la New York. Americanca, numar 90 WTA o conduce pe jucatoarea nascuta la Targoviste cu 2-1 la meciurile directe, dar a cedat in confruntarea cea mai recenta, care s-a disputat pe suprafata dura in 2017, la Beijing.

Al doilea meci de interes pentru tenisul romanesc la New York va fi jucat de Mihaela Buzarnescu (122 WTA) pe terenul 17, dupa miezul noptii, in compania campioanei US Open din 2017, Sloane Stephens (39 WTA). Buzarnescu si Stephens nu s-au mai intalnit niciodata pana acum in vreun meci oficial, iar prima lor confruntare directa va incepe la un sfert de ora dupa incheierea meciului dintre Leonardo Mayer si Milos Raonic.

Nu in ultimul rand, Patricia Maria Tig (88 WTA) o va intalni pe japoneza Kurumi Nara (142 WTA). Cele doua s-au mai intalnit de doua ori, de fiecare data rezultatul fiindu-i favorabil niponei. Meciul Tig vs. Nara este programat al cincilea pe terenul 15 si va avea loc miercuri dupa ora 02:00, ora Romaniei.