Bate-l, dacă poți! Mai tânăr cu 14 ani, Auger-Aliassime explică de ce Djokovic e invincibil în momentele grele

Novak Djokovic joacă tenis profesionist de la mijlocul anilor 2000, când Roger Federer părea invincibil pe iarbă, iar Victor Hănescu se lupta cu șanse reale pentru câștigarea turneului ATP 250 de la București.

Două decenii mai târziu, Federer vizitează Wimbledon pentru a urmări câte un meci din Loja Regală a Terenului Central, Hănescu se ocupă de academia de tenis pe care a înființat-o, iar Djokovic continuă să joace tenis, și nu oricum, ci având prezențe în fazele superioare ale turneelor de mare șlem.

Novak Djokovic iubește presiunea: a jucat perfect super tiebreak-ul, după 5 ore de joc

Finalist la Melbourne și cel puțin semifinalist la Wimbledon, în 2026, 'Nole' nu dă semne că ar vrea să renunțe la visul său de a deveni unicul tenismen din istorie - bărbat sau femeie - care pune mâna pe al 25-lea titlu de mare șlem.

La egalitate cu Margaret Court, Djokovic a trecut în semifinalele întrecerii de la Wimbledon după o luptă aprigă, cu un Felix Auger-Aliassime aflat într-un vârf de încredere, în ultimii ani.

Recuperat complet după accidentare, canadianul Auger-Aliassime a fost învins, neverosimil, după 5 ore și 15 minute, în cel mai lung sfert de finală jucat vreodată în turneul de la Wimbledon.