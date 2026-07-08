Bate-l, dacă poți! Mai tânăr cu 14 ani, Auger-Aliassime explică de ce Djokovic e invincibil în momentele grele

Bate-l, dacă poți! Mai tânăr cu 14 ani, Auger-Aliassime explică de ce Djokovic e invincibil în momentele grele Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic, ca o mașină electrică: se reîncarcă singur, înaintând.

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Novak DjokovicFelix Auger-AliassimeWimbledon 2026Tenis ATP
Din articol

Novak Djokovic joacă tenis profesionist de la mijlocul anilor 2000, când Roger Federer părea invincibil pe iarbă, iar Victor Hănescu se lupta cu șanse reale pentru câștigarea turneului ATP 250 de la București.

Două decenii mai târziu, Federer vizitează Wimbledon pentru a urmări câte un meci din Loja Regală a Terenului Central, Hănescu se ocupă de academia de tenis pe care a înființat-o, iar Djokovic continuă să joace tenis, și nu oricum, ci având prezențe în fazele superioare ale turneelor de mare șlem.

Novak Djokovic iubește presiunea: a jucat perfect super tiebreak-ul, după 5 ore de joc

Finalist la Melbourne și cel puțin semifinalist la Wimbledon, în 2026, 'Nole' nu dă semne că ar vrea să renunțe la visul său de a deveni unicul tenismen din istorie - bărbat sau femeie - care pune mâna pe al 25-lea titlu de mare șlem.

La egalitate cu Margaret Court, Djokovic a trecut în semifinalele întrecerii de la Wimbledon după o luptă aprigă, cu un Felix Auger-Aliassime aflat într-un vârf de încredere, în ultimii ani.

Recuperat complet după accidentare, canadianul Auger-Aliassime a fost învins, neverosimil, după 5 ore și 15 minute, în cel mai lung sfert de finală jucat vreodată în turneul de la Wimbledon.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic srb wb 2026 03
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Concentrare de campion: deși epuizat, joacă precum un tenismen odihnit

Deși mai tânăr cu 14 ani, dar învins de Djokovic, Auger-Aliassime a încercat să treacă peste frustrarea momentului și crede că a înțeles de ce a pierdut în fața lui Djokovic, scor 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10-4).

Număr trei mondial, Auger-Aliassime îl vede pe Djokovic superior, ca joc, atunci când este pus sub presiune.

„Este o chestiune de stil de joc. Al lui este mai constant și mai solid sub presiune decât al meu. Serviciul său este probabil unul dintre cele mai bune.

Odată ce serviciul îi funcţionează, știm cu toții ce face. La fiecare serviciu al doilea, nu te lasă să iei iniţiativa, întotdeauna trimite foarte adânc. Vedem asta de mulți ani, dar este în continuare impresionant că poate face asta de fiecare dată.

Am urmărit nenumărate meciuri ale lui Novak de-a lungul anilor. Chiar și atunci când nu era în cea mai bună formă, cum ar fi finala aceea împotriva lui Roger aici, în 2019, dă mereu impresia că în tie-break-uri sau în momentele cruciale servește bine sau te obligă să joci o lovitură în plus. Te ține într-o poziție în care nu-l poți ataca, îți neutralizează jocul și așteaptă greșeala ta,” a fost explicația oferită de Felix Auger-Aliassime, în conferința de presă organizată după confruntarea istorică din faza ultimilor opt jucători.

Novak Djokovic s-a calificat pentru a cincisprezecea oară în semifinalele turneului de la Wimbledon. Adversarul său va fi italianul Jannik Sinner, număr unu mondial. Confruntarea cu miză de un milion de euro va avea loc vineri, 10 iulie.

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