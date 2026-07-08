(P) Federația Română de Șah semnează contractul pentru implementarea soluțiilor digitale din cadrul proiectului C.E.S.S.

DE LA STRATEGIE LA CONSTRUCȚIE

„Astăzi vorbim despre infrastructura invizibilă care poate duce șahul mai departe”, declara la conferința de lansare a proiectului domnul Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah. Semnarea contractului constituie pasul strategic spre dezvoltarea acestei infrastructuri și al instrumentelor digitale care vor susține activitățile prevăzute în cadrul proiectului.

Lansat cu scopul de a contribui la dezvoltarea șahului românesc prin instrumente și servicii digitale moderne, proiectul C.E.S.S. urmărește dezvoltarea unui ecosistem digital care să faciliteze accesul comunității șahiste la resursele, informațiile, oportunitățile educaționale și serviciile publice oferite de Federație.

Importanța demersului a fost evidențiată de Garry Kasparov, fost campion mondial și una dintre cele mai influente personalități ale șahului internațional modern, care a descris inițiativa drept „un moment istoric pentru jocul de șah”. Referindu-se la complexitatea construirii unui astfel de proiect, acesta a remarcat: „Totul este ca un joc de Lego – ai toate piesele, dar trebuie să știi cum să le pui împreună”.