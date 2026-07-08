Pe Vozinha îl așteaptă transferul carierei, la 40 de ani

Revenită în prima ligă după o lungă așteptare, Corvinul Hunedoara își prezintă astăzi lotul pentru viitorul sezon al Superligii.

Printre nou-veniți se numără inclusiv un participant la Campionatul Mondial din această vară, internaționalul iordanian Mohammad Abualnadi.

Programul evenimentelor festive de astăzi

Iar fanii hunedoreni au împodobit ca de sărbătoare Castelul Corvinilor (Castelul Huniazilor), simbolul orașului:

”Gest spectaculos al suporterilor Corvinului: drapel imens desfăşurat pe Castelul Corvinilor.

În ziua prezentării oficiale a lotului cu care Corvinul 1921 Hunedoara va începe primul sezon în Liga I după o pauză de 34 de ani, un grup de suporteri ai echipei au făcut un gest de susţinere şi ataşament mai rar întâlnit: au desfăşurat pe Turnul Nou de Poartă şi pe podul de acces în Castelul Corvinilor un drapel alb-albastru lung de 68 de metri.

Nu uitaţi, prezentarea are loc astăzi, după următorul program:

🔵 Ora 18:00 - Deschiderea expoziţiei „Istoria Fotbalului Hunedorean Memorie, identitate și patrimoniu sportiv”, organizată de Asociatia Suporterilor Corvinisti , în holul principal al Casei de Cultură, la care vor lua parte mai multe figuri marcante din istoria clubului, din ultimele decenii.

⚪️ Ora 19:00 - Meet&Greet cu lotul şi staff-ul tehnic, în faţa Corvinul Official Store, acolo unde vor fi prezenţi, printre alţii, şi 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗮𝗱 𝗔𝗯𝘂𝗮𝗹𝗻𝗮𝗱𝗶, dar şi alte două 𝗻𝘂𝗺𝗲 𝗻𝗼𝗶 care vor face parte din lotul nostru pentru SuperLiga.

🔵 Ora 19:30 - Concert Pragu' de Sus

⚪️ Ora 20:15 - prezentarea lotului, pe scena din faţa Casei de Cultură”, a precizat pagina oficială Primăria Hunedoara.

Jucătorul vândut de CFR Cluj pentru 1,8 milioane de euro s-a întors în Superliga! A semnat cu Corvinul

Emmanuel Yeboah (23 de ani), atacantul pe care CFR Cluj l-a vândut în Danemarca pentru 1,8 milioane de euro în urmă cu trei ani, s-a întors în campionatul nostru.

După un singur sezon la CFR Cluj, Yeboah a prins un transfer într-un campionat mai puternic, la Brondby IF, o echipă cu pretenții din Danemarca. Nu a confirmat, așa că a fost împrumutat la Vejle sau Halmstads, iar acum a ajuns la Corvinul Hunedoara.

Nou-promovata a anunțat mutarea prin intermediul rețelelor de socializare, în cursul zilei de marți. Cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil pentru următoarele două sezoane, cu opțiune de prelungire.

Și cota de piață a lui Yeboah a scăzut drastic ca urmare a evoluțiilor modeste din ultima perioadă. Dacă în 2023 era evaluat la 1,2 milioane de euro, acum site-urile de specialitate îi oferă o cotă de 350.000 de euro.

„Bun venit, Emmanuel Yeboah!

Ne întărim ofensiva cu un atacant care cunoaște deja fotbalul românesc și care vine la Hunedoara după experiențe în trei campionate puternice din Europa.

În vârstă de 23 de ani, Emmanuel Yeboah devine jucătorul Corvinului pentru următoarele două sezoane, cu posibilitatea prelungirii înţelegerii pentru încă un an!

Internaționalul ghanez (cu prezenţe la naţionala de tineret a Ghanei) a lăsat o impresie excelentă în perioada petrecută la CFR Cluj, unde a îmbrăcat tricoul ardelenilor în 53 de partide și a înscris de cinci ori. Evoluțiile sale din Superligă i-au adus transferul în Danemarca, la Brondby, unde și-a continuat ascensiunea, reușind șase goluri în 16 apariții pentru prima echipă.

🇩🇰🇸🇪 Au urmat noi provocări în fotbalul nordic, prin împrumuturile la Vejle și Halmstads BK, formație din prima ligă suedeză, pentru care a bifat 18 meciuri și trei goluri.

Acum, Emmanuel revine în Superligă, pregătit să scrie un nou capitol al carierei sale, în alb și albastru.

Bine ai venit la Hunedoara, Emmanuel!

Îți dorim mult succes și cât mai multe goluri în tricoul Corvinului!”, a transmis Corvinul Hunedoara.

Corvinul Hunedoara, în această perioadă de mercato

Antrenor - Florin Maxim (confirmat)

Veniri - Renato Espinosa (Unirea Slobozia / gratis), Andrey Fabry (FCU Cluj / gratis), Mohammad Abualnadi (Selangor FC / gratis), Denis Hrezdac (UTA Arad / împrumutat), Adrian Frănculescu (CFR Cluj / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Flavius Iacob (UTA Arad), Andrei Mutuligă (CFR Simeria)

Plecări - Szabolcs Kilyen (FC Bihor / gratis), Ricardo Pădurariu (FCSB / împrumut expirat), Codruț Sandu (Rapid / împrumut expirat), Emmanuel Okoro (CFR Cluj / împrumut expirat), Muhammed Hayatu (CFR Cluj / împrumut expirat), Luca Bărbulescu (FC Dinamo / împrumut expirat)