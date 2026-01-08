GALERIE FOTO Aryna Sabalenka s-a săturat de „nebunia” din WTA: ce a criticat după ce a lăudat-o pe Sorana Cîrstea

Aryna Sabalenka s-a săturat de &bdquo;nebunia&rdquo; din WTA: ce a criticat după ce a lăudat-o pe Sorana C&icirc;rstea Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka știe ce va face în 2026, chiar dacă va sfârși amendată de circuitul WTA.

Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani) a făcut o declarație prin care s-a arătat nemulțumită de atitudinea conducerii circuitului de elită a tenisului feminin.

În raport cu jucătoarele, oficialii WTA sunt acuzați de sportiva din Belarus că „și-ar urmări interesele” și nu s-ar „preocupa să le protejeze.”

Sabalenka acuză WTA că nu arată grijă față de starea fizică a jucătoarelor

În consecință, Sabalenka a anunțat, încă din primele zile ale noului sezon, că va rata intenționat anumite competiții, chiar dacă există obligația de a juca douăzeci de turnee pe an - patru turnee de mare șlem, zece turnee WTA 1000 și șase întreceri WTA 500.

„Calendarul acestui sezon e, cu siguranță, nebunesc. Vezi multe jucătoare accidentându-se. Mingile sunt chiar grele, așa că e o bătălie pentru toate,” a punctat Sabalenka, după meciul câștigat în fața Soranei Cîrstea, scor 6-3, 6-3, în optimile turneului WTA 500 de la Brisbane.

Schimbarea anunțată de numărul unu mondial, Aryna Sabalenka

Spre deosebire de anul 2025, pe care l-a încheiat ca primă jucătoare a lumii, Aryna Sabalenka vrea să își protejeze suplimentar starea fizică, în 2026.

„Voi sări peste câteva turnee pentru a-mi proteja corpul. M-am chinuit mult anul trecut. Chiar dacă am avut constanță în rezultate, în unele competiții am jucat răcită sau eram epuizată de la prea multe meciuri.

În acest sezon vom încerca să gestionăm calendarul mai bine, chiar dacă voi fi amendată, în final,” a punctat Sabalenka, potrivit BBC.

Sabalenka a lăudat-o pe Cîrstea, după meciul din optimile de finală ale competiției de la Brisbane

Sorana Cîrstea a fost lăudată pentru prestația avută în duelul cu liderul WTA.

Sabalenka a evidențiat forța de joc a româncei. „Este o jucătoare incredibilă, care mă împinge mereu foarte tare. Mai ales în setul al doilea, a fost cu adevărat grozav ce a venit din partea opusă a terenului.

Sunt mulțumită că am reușit să închei acest meci în două seturi. Am încercam doar să mă concentrez pe jocul meu și pe lucrurile pe care a trebuit să le fac pentru a obține victoria,” a precizat Aryna Sabalenka, într-un interviu oferit pe teren, după încheierea partidei întinse pe durata a optzeci de minute, notează WTA.

În sferturile de finală ale întrecerii de la Brisbane, Sabalenka o va întâlni pe Madison Keys, jucătoarea în fața căreia a pierdut finala Australian Open 2025.

