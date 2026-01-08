Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani) a făcut o declarație prin care s-a arătat nemulțumită de atitudinea conducerii circuitului de elită a tenisului feminin.

În raport cu jucătoarele, oficialii WTA sunt acuzați de sportiva din Belarus că „și-ar urmări interesele” și nu s-ar „preocupa să le protejeze.”

Sabalenka acuză WTA că nu arată grijă față de starea fizică a jucătoarelor

În consecință, Sabalenka a anunțat, încă din primele zile ale noului sezon, că va rata intenționat anumite competiții, chiar dacă există obligația de a juca douăzeci de turnee pe an - patru turnee de mare șlem, zece turnee WTA 1000 și șase întreceri WTA 500.

„Calendarul acestui sezon e, cu siguranță, nebunesc. Vezi multe jucătoare accidentându-se. Mingile sunt chiar grele, așa că e o bătălie pentru toate,” a punctat Sabalenka, după meciul câștigat în fața Soranei Cîrstea, scor 6-3, 6-3, în optimile turneului WTA 500 de la Brisbane.

Schimbarea anunțată de numărul unu mondial, Aryna Sabalenka

Spre deosebire de anul 2025, pe care l-a încheiat ca primă jucătoare a lumii, Aryna Sabalenka vrea să își protejeze suplimentar starea fizică, în 2026.

„Voi sări peste câteva turnee pentru a-mi proteja corpul. M-am chinuit mult anul trecut. Chiar dacă am avut constanță în rezultate, în unele competiții am jucat răcită sau eram epuizată de la prea multe meciuri.

În acest sezon vom încerca să gestionăm calendarul mai bine, chiar dacă voi fi amendată, în final,” a punctat Sabalenka, potrivit BBC.

