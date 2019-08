S-a bucurat ca un COPIL! Monfils a incheiat meciul impotriva lui Marius Copil cu un punct spectaculos

Gael Monfils l-a invins in 3 seturi pe Marius Copil in turul 2 la US Open

Marius Copil (93 ATP) nu a rezistat in fata omului-spectacol, Gael Monfils, care a reusit sa se impuna in 3 seturi cu scorul de 6-3, 6-2, 6-2. Ocupantul locului 13 ATP i-au trebuit 1 ora si 25 de minute sa inchida meciul. Este prima intalnire dintre jucatorul roman de 28 de ani si Monfils.

Francezul a incheiat partida obtinand cel mai spectaculos punct, printr-o executie care a ridicat publicul in picioare si i-a adus aplauze la scena deschisa.

In urmatoarea partida, Monfils se il va intalni pe jucatorul de 20 de ani, Denis Shapovalov (33 ATP). Cei doi se vor intalni pentru prima data in cadrul turrneului US Open.