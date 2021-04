Gael Monfils si Elina Svitolina au luat decizia care a surprins pe toata lumea: ce se va intampla cu relatia celor doi

Gael Monfils (14 ATP) a cerut-o de sotie pe Elina Svitolina (5 WTA).

In data de 20 februarie a acestui an, Gael Monfils anunta intr-un Instastory a doua despartire de Elina Svitolina, dupa ce relatia cuplului de tenismeni fusese intrerupta pret de jumatate de an in 2019.

"Elina si cu mine am decis sa luam o pauza in relatia noastra. Decizia a fost incredibil de dificila, pentru ca inca avem dragoste unul pentru celalalt... dar e vorba despre doi prieteni care realizeaza ca e timpul sa isi ofere spatiu, ajutandu-ne ambii reciproc sa ne traim cele mai fericite si implinite vieti posibile. Nu vom comenta mai mult de atat si va multumim anticipat pentru ca ne respectati intimitatea," scria Gael Monfils pe Instagram in februarie.

Insa la doar sase saptamani de la incheierea Openului Australian, Elina Svitolina si Gael Monfils s-au reintalnit si au hotarat sa ramana impreuna pentru totdeauna. "Acasa e unde ti-e inima!" a scris Elina Svitolina in prima zi a revederii, urmand ca sambata, 3 aprilie, ucraineanca sa fie ceruta de sotie de catre tenismenul francez.

"Am spus DA !!! inceputului povestii noastre fara sfarsit!" a scris Elina Svitolina in descrierea imaginii in care se pozeaza alaturi de Gael Monfils, aratandu-si discret inelul de logodna.

Gael Monfils si Elina Svitolina nu formeaza primul cuplu celebru din lumea tenisului, reperul suprem in aceasta categorie ramanand Andre Agassi si Steffi Graf.