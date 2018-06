Avertismentul neasteptat al directorului de la Roland Garros: "Am avut cateva solicitari speciale! Pe viitor o vom refuza!" Ce s-a intamplat

Numarul 2 mondial, Caroline Wozniacki, a primit un mesaj clar de la directorul Roland Garros.

Organizatorii turneului Roland Garros au anuntat ca nu vor mai exista concesii in ceea ce priveste terenurile pe care se vor disputa meciurile. Discutia a pornit de la faptul ca Wozniacki a cerut sa nu joace pe arena principala anul acesta, invocand o superstitie.

"Daca vrea sa castige acest turneu - si sper ca isi doreste - stie ca va trebui sa joace si pe terenul central macar cateva meciuri. Am avut cateva solicitari speciale nu doar din partea ei, ci si din partea unor jucatori precum Djokovici, Monfils sau Gasquet, care vor sa joace pe terenurile in care se simt cel mai bine.



Stiu ca jucatorii prefera in general sa fie pusi pe terenurile mari, dar iata ca sunt si unii care vor pe terenul cu numarul 18. Iar cand Caroline ne-a spus ca vrea pe un anumit teren, am incercat sa facem asa. Dar, daca va fi in situatia in care va avea in fata un meci de mare interes, o vom refuza, ii vom spune ca va trebui sa joace pe terenul central" a declarat directorul turneului, Guy Forget, intr-o conferinta de presa.

Caroline Wozniacki a fost eliminata la editia din 2018 a Roland Garros de Daria Kasatkina in faza optimilor si a ratat sansa de a o depasi pe Simona Halep in clasamentul mondial.