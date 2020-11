Cand se termina pandemia? Declaratiile oficialilor francezi lamuresc modul in care va arata situatia in 2021

Oficialii turneului de la Roland Garros prevad un an 2021 sumbru din perspectiva pandemiei de coronavirus.

Mutarea turneului de la Roland Garros din primavara pentru perioada 27 septembrie - 11 octombrie s-a dovedit a fi o decizie inspirata din partea organizatorilor Slam-ului parizian, criticati pentru luarea acestei decizii de amanare in absenta unor negocieri avute in prealabil cu oficialii celorlalte Grand Slam-uri.

Din spusele directorului turneului, pandemia de coronavirus va continua sa aiba efecte similare in anul 2021, tocmai de aceea reprezentantii Roland Garros se gandesc deja sa schimbe din nou datele de desfasurare ale competitiei.

"Sa zicem ca anul viitor, daca ne confruntam cu aceleasi probleme, vom incerca sa facem acelasi exercitiu probabil. Dar ATP si WTA vor fi primii cu care vom vorbi si va trebui sa avem sustinerea lor. Stiu ca am fost criticati pentru ca am reprogramat Roland Garros. Am facut-o intr-un mod foarte rapid. Unii au fost suparati, unii jucatori au fost luati prin surprindere. Am facut-o cum am crezut ca e mai bine," a afirmat Guy Forget pentru Reuters, informeaza Adevarul.

"Lucrul pozitiv a fost ca aceiasi oameni, inclusiv jucatori, ne-au spus apoi ca am luat masura corecta. Asa merg lucrurile. Daca acest lucru se va repeta anul viitor, vom aborda cat mai devreme, la inceputul anului, o strategie de a muta din nou Roland Garros, putin mai spre finalul sezonului," a completat directorul turneului de la Roland Garros pentru sursa mentionata.