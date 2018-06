Imagini FABULOASE pe National Arena! Clipele care au facut-o pe Simona Halep sa spuna: "A fost cea mai frumoasa seara din viata mea!"

Numarul 1 mondial si castigatoarea turneului Roland Garros in 2018, Simona Halep, a fost primita pe cea mai mare arena din Romania de fani. Unul dintre cele mai emotionante momente a fost atunci cand Monica Anghel a cantat melodia "Simply the best" si a fost un spectacol de artificii si confetti.

"A fost cea mai frumoasa seara din viata mea si nu o voi uita niciodata" a fost mesajul de ramas bun al Simonei Halep pentru cei 20.000 de fani aflati pe National Arena.

Simona Halep a invins-o sambata in finala Roland Garros pe Sloane Stephens cu scorul de 3-6 6-4 6-1.