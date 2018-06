"Viata frumoasa ACASA!" Cum se relaxeaza Simona Halep dupa ce a castigat Roland Garros 2018! FOTO

Simona Halep a petrecut alaturi de 20.000 de suporteri pe National Arena.

Halep a revenit luni in tara cu replica trofeului Roland Garros castigat duminica la Paris.

Halep a vorbit la aerportul, iar apoi a dus trofeul pe National Arena in fata a 20.000 de romani.

Azi, Halep se relaxeaza dupa multa munca. Ea si-a petrecut primele ore ale zilei la piscina complexului Stejarii, acolo unde locuieste.

Simona inca nu a terminat cu festivitatile din Romania. Maine e asteptata de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Simona Halep le-a multumit romanilor pentru primire pe National Arena, dar si pentru sustinerea pe care i-o arata la toate turneele la care participa.

"Am vrut sa vin special aici ca sa ne bucuram impreuna de acest trofeu. Astazi am venit in tara si bucuria este mult mai mare decat pe terenul central de la Paris. Sunt foarte emotionata, este un moment deosebit pentru mine sa ma aflu aici. Sunt foarte mandra ca sunt romanca, asa am spus mereu. Chiar daca provin dintr-o tara mai micuta, iata ca se poate face o performanta mare. Peste tot unde merg in lume am parte de dumneavoastra, de un public calduros. La Paris ati creat o atmosfera incredibila si toti cei de acolo mi-au spus ca nu s-a mai intamplat in istoria turneului ca imnul unei tari sa fie cantat de spectatori. De aceea vreau sa va multumesc din nou", a spus Halep.

"Bineinteles ca acest drum a fost foarte lung, dupa cum stim toti, de 20 de ani am inceput sa joc tenis. Am avut foarte multi oameni langa mine si vreau sa le multumesc antrenorilor care m-au ajutat sa realizez aceasta performanta si familiei mele. Nu exista un sistem foarte bine dezvoltat la noi, dar vreau sa multumesc Romaniei pentru tot ce mi-a oferit. Vreau sa cred ca Romania va avea de acum inainte multi campioni. Sper ca acest trofeu sa fie inceputul unei noi generatii de campioni si la alte sporturi. Sper sa avem mai multa incredere in noi ca oameni si sa credem 100% ca putem realiza orice dorim, dar trebuie sa visam mai intai. Va multumesc foarte mult pentru ca ati venit azi aici. E cea mai frumoasa seara din viata mea, nu o voi uita niciodata. Si la mai multe trofee", a adaugat Simona Halep.

Fostul tenisman Ilie Nastase a felicitat-o pe Simona Halep ca a avut rabdare pentru a castiga in cele din urma un turneu de Mare Slem. "Sunt foarte mandru de Simona, si eu am trecut prin aceeasi situatie. O felicit pe ea si pe parintii ei, pentru ca federatia a ajutat-o mai putin. Tin sa o felicit pentru ca a avut rabdare, pentru ca dupa rabdare au venit si trandafirii, adica victoriile", a mentionat Nastase.