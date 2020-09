Avem 2 jucatoare in turul 2 la US Open! Prestatie MAGISTRALA din partea Patriciei Tig in primul tur: adversare de foc in runda urmatoare pentru Cirstea si Tig 

Sorana Cirstea si Patricia Maria Tig au semnat victorii spectaculoase in turul inaugural al Openului American, editia 2020. Cele doua jucatoare le-au invins pe Christina McHale, respectiv Kurumi Nara fara sa piarda set.

Patricia Maria Tig (88 WTA) a fost performera zilei, trecand de Kurumi Nara (142 WTA), scor 6-1, 6-0 dupa doar 60 de minute de joc. A fost primul succes reusit de Tig pe tabloul principal al unui turneu de mare slem.



Pati Tig gets the win to close out the day, and she is so excited she jumps for joy and runs for a hug. Patricia Tig defeated Kurumi Nara 6-1, 6-0.#USOpen pic.twitter.com/FPcCPAVFZU