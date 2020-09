"Halep, Nastase, Tecau si cu mine am dat in judecata Guvernul!" | Dezvaluiri impresionante facute de Ion Tiriac despre turneul ATP de la Bucuresti 

Din articol Ion Tiriac spune ca Bucurestiul ar fi castigat 12-15 milioane de euro profit per an

Ion Tiriac este dezamagit de peisajul tenisului romanesc.

Ion Tiriac se declara intristat de esecul Romaniei de a-si pastra dreptul de organizare a turneului ATP de la Bucuresti. Miliardarul roman afirma ca tara noastra va suferi pierderi financiare semnificative in urma mutarii competitiei.

"E trist ca am pierdut si turneul ATP de la Bucuresti. Nu intelege lumea ca, datorita acelui turneu, Romania avea publicitate, 7 zile, in 60-70 de tari. In 2019, turneul de la Madrid a produs orasului peste 130 de milioane de euro profit, din taxe si din cheltuielile facute in timpul acestor 10 zile. N-or fi fost 100 de milioane la Bucuresti, dar 10-12-14-15 le-ar fi luat," a spus Tiriac, conform GSP.

Ion Tiriac spune ca Bucurestiul ar fi castigat 12-15 milioane de euro profit per an



"Cum e posibil ca aceasta situatie sa se perpetueze... n-am inteles! Atat Halep si Nastase, cat si eu sau Tecau am dat in judecata Guvernul, dar am fost respinsi, ni s-a spus ca nu suntem intemeiati," a adaugat Tiriac pentru Gazeta.

Ultima editie a turneului ATP 250 de la Bucuresti s-a derulat in 2016 si s-a incheiat cu victoria ibericului Fernando Verdasco in fata francezului Lucas Pouille. Competitia s-a desfasurat fara an de pauza in capitala Romaniei intre anii 1993 - 2016, printre castigatori numarandu-se tenismeni precum Goran Ivanisevic, David Ferrer, Florent Serra, Gilles Simon sau Grigor Dimitrov.