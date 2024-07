”Bun venit, Alexandru Maxim!

Cluburile FC Voluntari și FCSB au ajuns la un acord în privința împrumutului goalkeeper-ului Alexandru Maxim la echipa noastră.

În vârstă de 17 ani și cu o înălțime de 2,02, Alex are selecții la naționalele de fotbal ale României U-15, U-16, și U-17.

De asemenea, Maxim este câștigător al campionatului, al Cupei și SuperCupei României cu FCSB, grupa 2007, în sezonul 2021/2022, și al Cupei de Tineret în sezonul 2022/ 2023.

Clubul nostru îi urează ”Bun Venit!” și îi dorește mult succes în tricoul FC Voluntari!”, a anunțat gruparea ilfoveană, care în ultimul sezon a retrogradat din Superligă în divizia secundă.

Alexandru Maxim a debutat la FCSB la vârsta de 14 ani

Portarul a evoluat deja pentru Voluntari, el fiind titular în amicalul de acum două zile cu Rapid, scor 1-1.

Maxim a debutat la FCSB la vârsta de 14 ani, în ianuarie 2022, într-un meci amical cu CS Mioveni, jucat la Buftea.

"Eu am spus că avem un portar, Alex Maxim, care are peste 1.90m. Am văzut în presă că s-a scris că ar avea 1.88m.

Azi, când l-am văzut în cantonament, l-am întrebat: "Băi, Courtois, ce înălțime ai?" 1.99m!



Nu este amotric. O să auzim de el. Am avut un Alexandru Maxim (n.r - actualul mijlocaș de la Gaziantep), dar ăsta va fi mai mare", declara atunci Mihai Stoica.