Elias Charalambous, categoric după înfrângerea cu Oțelul: "Asta e o mare problemă!"

După meci, Charalambous a fost extrem de critic la adresa jocului echipei sale și și-a exprimat nemulțumirea profundă față de lipsa de implicare și spirit de luptă a jucătorilor săi.

Elias Charalambous: "Fără pasiune nu putem face nimic pe teren!"

„Am avut câteva șanse să marcăm în prima repriză, dar în a doua repriză nu am existat pe teren. Trebuie să înțelegem că fără pasiune nu putem face nimic pe teren. Trebuie să schimbăm situația, sunt sigur că putem să facem asta. Am fost penibili în a doua repriză, nu a fost ce așteptam. Nu putem merge așa, cu siguranță că vom schimba”, a declarat Charalambous.

Cea mai mare problemă a echipei

Antrenorul cipriot nu a evitat să menționeze greșelile individuale, dar a ținut să evidențieze că problema cea mai mare nu este legată doar de erorile individuale, ci de atitudinea generală a echipei.

„Este adevărat că au fost greșeli mari din partea lui Chiricheș, dar nu el este mare problemă. Ne-a lipsit spiritul de luptă. Dacă va trebui să continuăm doar cu 11-13 jucători, o vom face. Mereu am spus că cel mai important meci este cel pe care îl jucăm. La ce am văzut astăzi, poate asta a fost problema. Ne-am gândit la Maccabi, iar asta este o mare problemă. Luăm goluri foarte ușor și asta trebuie să schimbăm. Am văzut că suporterii i-au certat pe jucători, au avut dreptate. Suntem un club normal și este normal să jucăm fotbal. Întâi trebuie să ne calificăm și după aceea trebuie să ne obișnuim cu ritmul acesta de a juca un meci la trei patru zile. Vine meciul cel mare, trebuie să fim sută la sută miercuri”, a conchis antrenorul.

FCSB - Oțelul Galați 0-2

FCSB a început meciul cu intenții ofensive și a încercat să preia controlul jocului încă din primele minute. Alexandru Musi și David Miculescu au avut câteva incursiuni periculoase în careul advers, însă fără succes în fața unei defensive bine organizate a Oțelului.

În minutul 19 David Miculescu a avut o ocazie monumentală după un șut al lui Luis Phelipe, dar a trimis mingea în bară dintr-o poziție favorabilă.

Fix înainte de pauză, în minutul 44, Juri Cisotti a profitat de o preluare greșită a lui Vlad Chiricheș și a marcat după o cursă solitară spre poarta lui Andrei Vlad, care a rămas fără reacție.

FCSB a ieșit de la vestiare cu dorința de a reveni în joc, însă ocaziile create nu au fost suficiente pentru a depăși defensiva gălățeană.

În primele minute ale reprizei secunde, Marius Ștefănescu a trimis o centrare periculoasă către Alexandru Băluță, dar lovitura de cap a acestuia a fost respinsă spectaculos de portarul Iustin Popescu.

După doar 23 de minute de joc, Diego Zivulic avea să marchezeun gol superb din afara careului, cu un șut puternic care l-a surprins pe Andrei Vlad, majorând avantajul oaspeților la 2-0.

