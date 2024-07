Louis Munteanu, înapoi în România? "Am vorbit, ăsta a fost sfatul meu pentru el"

Louis Munteanu ar avea inclusiv o propunere concretă din partea lui CFR Cluj, însă atacantul se află în continuare sub comanda lui Raffaele Palladino, iar viitorul său este incert.

Ciprian Marica îl sfătuiește pe Louis Munteanu să rămână în străinătate

Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța, club la care Munteanu a fost împrumutat în ultimele două sezoane, a dezvăluit discuția purtată cu atacantul și sfatul pe care i l-a dat, acela de a încerca să rămână în străinătate și să încerce să demonstreze la un nivel mai înalt.

În ceea ce privește o revenire a lui Munteanu la Farul, fostul atacant de la VfB Stuttgart sau Schalke 04 spune că "sunt șanse mici".

"Ar fi frumos ca Louis Munteanu să lupte în străinătate, puștiul ăsta are calitate. Acum e momentul să demonstreze și într-un campionat mai bun. E tânăr, are tot viitorul în față. Ăsta a fost sfatul meu pentru el. Acasă a demonstrat, are ușa deschisă peste tot. Să se lupte, chiar dacă nu e ușor și concurența e aprigă. Trebuie să te obișnuiești cu ea.



Ai de ales, e o carte pe care o joci. Eu am vrut să mă lupt în afară, chiar dacă există refugiul acesta acasă. Asta i-am spus și lui. Ai 21 de ani, ai tot timpul să te întorci acolo. Rămâi acolo și luptă! Se ivesc și alte oportunități acolo. Înțeleg că sunt șanse slabe pentru Farul, el are variante mult mai bune", a spus Ciprian Marica, la Fanatik.

În primele două amicale ale verii, Louis Munteanu a marcat un gol contra echipei U19 a Fiorentinei (5-2) și a oferit un assist în partida cu Reggiana (4-0).

Louis Munteanu este așteptat să fie în lotul Fiorentinei pentru meciul amical cu Bolton Wanderers, programat vineri, de la ora 21:30. Formația viola va mai disputa ulterior două partide de verificare în Anglia, cu Preston (sâmbătă, 17:00), și cu Hull City (marți, 21:45).