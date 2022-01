Dezvăluiri din interior. Ce a schimbat Simona Halep și ce o așteaptă cu următoarea adversară de la AO 2022

Pentru al doilea meci la rând, Simona Halep a conturat o prestație convingătoare pe terenurile complexului Melbourne Park, în cadrul Openului Australian, ediția 2022. Sportiva din România a eliminat-o cu ușurință pe Danka Kovinic, scor 6-2, 6-1, la capătul unei partide în care a lovit direct câștigător de 19 ori.

Daniel Dobre, antrenor al Simonei, a vorbit imediat după meciul de la Melbourne.

"Au fost momente pe care Simona le-a gestionat bine în meciul de astăzi, are un parcurs ideal în turneu. Simona a trecut cu bine peste momentele în care a fost solicitată, e pregătită pentru restul meciurilor.

Următorea adversară, Alize Cornet, este una dintre puținele jucătoare cu un bilanț pozitiv împotriva Simonei. Faptul că nu mai sunt nume mari pe tablou nu înseamnă că nu sunt jucătoare bune. Vor fi meciuri grele, Simona știe asta, ea niciodată nu a tratat meciurile cu ușurință. A fost foarte atentă până acum. Cornet este o jucătoare dificilă din punct de vedere al stilului de joc, are un tenis urât, imprevizibil.

Simona era mai nervoasă pe teren acum cinci ani, făcea cadouri, Simona de acum este mult mai liniștită și mai înțeleaptă", a declarat Daniel Dobre, potrivit digisport.ro.

Alize Cornet, următoarea adversară

"A fost un meci grozav. Cred că am jucat tenis de calitate. Ea a fost un pic obosit, dar sunt mulţumită de felul în care am jucat. Mă simt bine că am ajuns în săptămâna a doua a turneului", a comentat Halep după meci.

Halep, care vine după 11 seturi câştigate la rând, va juca în optimi contra franţuzoaicei Alize Cornet, care a împlinit sâmbătă 32 de ani. Cornet a fost condusă cu un set şi 4-1 de slovena Tamara Zidansek, dar s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-2.