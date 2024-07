"În această seară se închide această bucurie!" De ce nu sărbătorește Dorinel Munteanu victoria cu FCSB

Vineri seara, pe stadionul "Steaua" din Ghencea, FCSB a suferit o înfrângere surprinzătoare cu 0-2 în fața Oțelului Galați, în etapa a treia din Superliga României.

Dorinel Munteanu: "În această seară se închide această bucurie!"

La finalul meciului, antrenorul gălățenilor, Dorinel Munteanu, a analizat evoluția echipei sale și a scos în evidență importanța rămânerii cu picioarele pe pământ. În ciuda succesului răsunător, tehnicianul în vârstă de 56 de ani își menține echipa concentrată pe obiectivele pe termen lung.

"Mă bucur pentru băieți fiindcă au făcut o partidă bună, în afară de începutul de joc, împotriva unui adversar valoros, campioana României, când putea să înscrie pe niște greșeli care nu prea se mai fac în fotbal. Dar am trecut cu bine peste acel moment, am început să echilibrăm jocul și puteam să marcăm. În repriza a doua am ieșit mult mai motivați de la cabină și am avut avantaj 1-0 prin golul superb al lui Cisotti. Mă bucură jocul, mă bucură rezultatul, dar în această seară se închide această bucurie, fiindcă avem un meci foarte dificil cu Hermannstadt vineri," a declarat Dorinel Munteanu, la Digi Sport.

FCSB - Oțelul Galați 0-2

FCSB a început meciul cu intenții ofensive și a încercat să preia controlul jocului încă din primele minute. Alexandru Musi și David Miculescu au avut câteva incursiuni periculoase în careul advers, însă fără succes în fața unei defensive bine organizate a Oțelului.

În minutul 19 David Miculescu a avut o ocazie monumentală după un șut al lui Luis Phelipe, dar a trimis mingea în bară dintr-o poziție favorabilă.

Fix înainte de pauză, în minutul 44, Juri Cisotti a profitat de o preluare greșită a lui Vlad Chiricheș și a marcat după o cursă solitară spre poarta lui Andrei Vlad, care a rămas fără reacție.

FCSB a ieșit de la vestiare cu dorința de a reveni în joc, însă ocaziile create nu au fost suficiente pentru a depăși defensiva gălățeană.

În primele minute ale reprizei secunde, Marius Ștefănescu a trimis o centrare periculoasă către Alexandru Băluță, dar lovitura de cap a acestuia a fost respinsă spectaculos de portarul Iustin Popescu.

După doar 23 de minute de joc, Diego Zivulic avea să marchezeun gol superb din afara careului, cu un șut puternic care l-a surprins pe Andrei Vlad, majorând avantajul oaspeților la 2-0.

