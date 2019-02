"Asteptam victoria, nu conteaza scorul!" Ce spune Stere Halep despre noul antrenor al Simonei: "E prematur sa ma pronunt!"

Echipa de Fed Cup a Romaniei va intalni in acest sfarsit de saptamana echipa Cehiei in sferturile de finala ale Grupei Mondiale 1.

Totusi, fetele noastre au parte de o sustinere impresionanta in Ostrava. Pe langa fanii veniti din Romania, pe Ostravar Arena si-a facut aparitia si Stere Halep, tatal Simonei. El a vorbit despre ce asteptari are de la acest meci, dar si de la Simona si noul ei antrenor, belgianul Thierry Van Cleemput.

Despre meciul din Cupa Federatiei cu Cehia, Stere Halep are sperante mari ca romancele vor triumfa la Ostrava. "Asteptam victoria, nu conteaza scorul, in ce fel, victorie sa fie. Le-am vazut pe fete, joaca bine, s-au pregatit si eu astept sa invingem", a declarat Stere Halep pentru hotnews.ro.

Mai apoi, tatal Simonei a abordat si subiectul noului antrenor al fiicei lui. Fostul lider mondial din WTA va incepe colaborarea cu belgianul Thierry Van Cleemput la Doha, turneu care incepe luni, 11 februarie. "O simt bine din punct de vedere sportiv, este ok, se pregateste intens. Il stiu de ceva timp pe Thierry, ne-am tot vazut in circuit. O comparatie fata de Darren Cahill? Pai fiecare suntem diferiti ca oameni, este de-abia inceputul, sa vedem mai tarziu cum vor evolua lucrurile, este prematur sa ma pronunt. E normal ca asteptarile sa fie mari, insa in primul rand depinde de Simona daca vor fi rezultate. Noi cei din jur o ajutam fiecare cu ce putem, dar doar la ea este raspunsul. Sigur ca obiectivul cel mai important ramane un Grand Slam, acum sa vedem si daca se va indeplini sau nu. Poate la Paris ar fi sansele cele mai mari”, a mai spus Stere Halep pentru sursa citata.

Prima partida de sambata a confruntarii de la Ostrava va fi cea dintre Karolina Pliskova si Mihaela Buzarnescu, urmata de partida Simona Halep - Katerina Siniakova. In a doua zi a intalnirii, duminica, Simona Halep si Karolina Pliskova se vor intalni in partida vedeta a confruntarii. Dupa, vor intra pe teren Mihaela Buzarnecu si Katerina Siniakova, pentru ca mai apoi sa aiba loc meciul de dublu, cel dintre Krejcikova/Siniakova si Begu/Niculescu.