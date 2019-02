Karolina Pliskova, o noua declaratie superba la adresa Simonei Halep. Reactie dupa tragerea din FED Cup

Dupa ce a spus ca Simona Halep face “circuitul mai incantator”, Karolina Pliskova, locul 5 WTA, face o noua declaratie superba la adresa fostului lider mondial din WTA.

Dupa tragerea la sorti de la Ostrava, jucatoarele au fost invitate la declaratii, iar Karolina Pliskova, racheta numarul 1 din echipa Cehiei, a fost, evident, intrebata despre cea mai puternica jucatoare a Romaniei. Cehoaica in varsta de 26 de ani a reconfirmat relatia foarte buna pe care o are cu Simona.

"Nu suntem favorite, chiar daca am castigat Fed Cup de atatea ori. Romania are 5 jucatoare extrem de puternice, asa ca lupta ramane deschisa. Este clar ca Simona este cea mai buna jucatoare a lor, deci va fi greu sa jucam impotriva ei. Am un mare respect pentru Simona Halep atat pe teren cat si in afara lui, este o persoana draguta, simpatica, vorbim de multe ori in vestiarele de la turnee, ne antrenam impreuna. Nu exista drama cu ea pe teren, iar uneori este minunat sa joci cu cineva de talia ei. Chiar daca ne-am infruntat de atatea ori, in vestiar stam de vorba, glumim. Nu sunt multe jucatoare asa mai ales intre cele de top. Cu Simona in frunte, Romania este unul dintre cei mai dificili adversari, dar mai sunt si altii. Poate fi ghinion ca ne intalnim in primul tur, pentru ca ambele echipe sunt puternice, iar una trebuie sa piarda", a declarat Karolina Pliskova la Ostrava.

Prima partida de sambata a confruntarii de la Ostrava va fi cea dintre Karolina Pliskova si Mihaela Buzarnescu, urmata de partida Simona Halep - Katerina Siniakova. In a doua zi a intalnirii, duminica, Simona Halep si Karolina Pliskova se vor intalni in partida vedeta a confruntarii. Dupa, vor intra pe teren Mihaela Buzarnecu si Katerina Siniakova, pentru ca mai apoi sa aiba loc meciul de dublu, cel dintre Krejcikova/Siniakova si Begu/Niculescu.