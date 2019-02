Wozniacki e ACUZATA DE TRADARE! Danezii se dezic de campioana lor: explicatia HALUCINANTA dupa refuzul sportivei de a juca la Fed Cup

Caroline Wozniacki este tinta jurnalistilor danezi, mai ales dupa ultima hotarare a sportivei de pe locul 10 WTA.

Jucatoarea de tenis din Danemarca a refuzat sa joace pentru tara ei in Fed Cup, lucru care i-a infuriat la culme pe nordici. Publicatia daneza dr.dk, sustine ca tot mai multi cetateni danezi cred despre Wozniacki ca este o tradatoare si ca de fapt nu a fost niciodata o adevarata patrioata.

In plus, fostul ministru al Culturii din Danemarca, Bertel Haarder, a precizat in spatial public ca nu o poate numi pe Wozniacki "personalitatea anului" pentru ca nu-si plateste taxele in Danemarca, preferand un paradis fiscal. Pe langa acesta, jurnalistul danez Anders Haahr Rasmussen, a explicat de ce este atat de detasata Wozniacki de Danemarca.

"Ea vorbeste in limba poloneza cu tatal sau, este logodita cu un american si are prieteni din intreaga lume. A calatorit in jurul lumii de la 12-13 ani. Locul ei de joaca este intreaga lume. 'Golul' dintre Wozniacki si danezi este astfel de inteles", a comentat acesta.

Pentru ca nu va evolua in Fed Cup pentru Danemarca, Wozniacki nu va putea reprezenta tara nici la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo.