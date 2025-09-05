GALERIE FOTO Imaginile care arată realitatea: diferența uriașă dintre Djokovic și ceilalți semifinaliști ai Openului American

Imaginile care arată realitatea: diferența uriașă dintre Djokovic și ceilalți semifinaliști ai Openului American Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak Djokovic, „intrusul” din careul de ași al Openului American 2025.

TAGS:
Novak DjokovicJannik SinnerCarlos AlcarazFelix Auger-Aliassime
Din articol

La treizeci și opt de ani, Novak Djokovic este tenismenul cu cele mai multe titluri de mare șlem din istorie, dar ambiția sa de a-și continua explorarea luptei cu propriile limite nu pare să se încheie prea curând.

Fără titlu de mare șlem de doi ani, tenismenul din Belgrad a jucat semifinală în toate cele patru competiții majore ale acestui an, însă vrea să treacă și de acest prag, la Flushing Meadows.

Djokovic, cu șaisprezece ani mai experimentat decât Alcaraz

Pentru a ajunge în finală, „Nole” trebuie să îl elimine pe Carlos Alcaraz, un tenismen care a câștigat 35 din ultimele 36 de meciuri jucate, spaniolul pierzând doar finala Wimbledon 2025, în acest șir.

Provocarea va fi pe placul lui Djokovic, care a câștigat precedentele două întâlniri directe cu Alcaraz, în finala Jocurilor Olimpice din 2024, respectiv în sferturile de finală ale Openului Australian, din luna ianuarie a acestui an.

În 2008, Djokovic își câștiga primul titlu de mare șlem. Sinner, Alcaraz și Auger-Aliassime erau doar niște copii

Într-o serie de imagini care pun semifinalele US Open 2025 în perspectivă, Jason, un fan al sârbului Novak Djokovic a evidențiat longevitatea incredibilă a jucătorului din țara vecină.

Postarea care a fost văzută de peste 800,000 de persoane îi arată pe semifinaliștii US Open 2025 așa cum erau, în urmă cu 17 ani.

La douăzeci de ani și jumătate, Novak Djokovic îl învingea pe Jo-Wilfried Tsonga în finala Australian Open 2008, pentru a deveni, în premieră, campion de turneu de mare șlem, pe când Carlos Alcaraz avea doar cinci ani.

Jannik Sinner avea păr lung și se juca pe terenul de tenis, la șase ani și jumătate, pe când Felix Auger-Aliassime avea șapte ani și acumula, de asemenea, experiență ca junior, pe terenurile de tenis.

Djokovic - Alcaraz se joacă vineri, 5 septembrie, de la ora 22:00, iar Sinner - Auger-Aliassime va începe sâmbătă, 6 septembrie, după ora 02:00.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic uso 25 bucurie
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor
Un chirurg britanic a fost condamnat la &icirc;nchisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor
ULTIMELE STIRI
Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? Poate merge acolo, au nevoie de el
Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? "Poate merge acolo, au nevoie de el"
Caracterizarea neașteptată pentru G&acirc;lcă. Șeful Rapidului a spus tot: Are foarte mult bun simț
Caracterizarea neașteptată pentru Gâlcă. Șeful Rapidului a spus tot: "Are foarte mult bun simț"
Ruptură la Tottenham?! Președintele executiv și-a dat demisia după 25 de ani: &rdquo;Am transformat clubul &icirc;ntr-o forță globală. Mulțumesc!&rdquo;
Ruptură la Tottenham?! Președintele executiv și-a dat demisia după 25 de ani: ”Am transformat clubul într-o forță globală. Mulțumesc!”
Și-au jignit singuri finalista de la US Open: americanii au comis pe post o greșeală greu de &icirc;nțeles
Și-au jignit singuri finalista de la US Open: americanii au comis pe post o greșeală greu de înțeles
Ioan Becali &icirc;i cere lui Mircea Lucescu o schimbare &icirc;n primul 11 al naționalei: I se face o nedreptate! Dă-i meciuri oficiale
Ioan Becali îi cere lui Mircea Lucescu o schimbare în primul 11 al naționalei: "I se face o nedreptate! Dă-i meciuri oficiale"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj! Neluțu Varga nu se joacă

Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj! Neluțu Varga nu se joacă

Fotbalistul care are &bdquo;interzis&rdquo; la națională. Mircea Lucescu: &bdquo;Prefer să nu-l mai chem&rdquo;

Fotbalistul care are „interzis” la națională. Mircea Lucescu: „Prefer să nu-l mai chem”

Căpitanul naționalei Under 20 a semnat pe două sezoane cu Dinamo!

Căpitanul naționalei Under 20 a semnat pe două sezoane cu Dinamo!

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre &bdquo;afacerea&rdquo; Munteanu

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu

CITESTE SI
Bogdan Ivan: &bdquo;Rom&acirc;nia mai are patru luni p&acirc;nă &icirc;n momentul &icirc;n care trebuie să-şi &icirc;nchidă minele și centralele pe cărbune&rdquo;

stirileprotv Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

stirileprotv Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

&Icirc;n prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc &icirc;n lupta dintre profesori și schimbările din sistem

stirileprotv În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!