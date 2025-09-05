La treizeci și opt de ani, Novak Djokovic este tenismenul cu cele mai multe titluri de mare șlem din istorie, dar ambiția sa de a-și continua explorarea luptei cu propriile limite nu pare să se încheie prea curând.

Fără titlu de mare șlem de doi ani, tenismenul din Belgrad a jucat semifinală în toate cele patru competiții majore ale acestui an, însă vrea să treacă și de acest prag, la Flushing Meadows.

Djokovic, cu șaisprezece ani mai experimentat decât Alcaraz

Pentru a ajunge în finală, „Nole” trebuie să îl elimine pe Carlos Alcaraz, un tenismen care a câștigat 35 din ultimele 36 de meciuri jucate, spaniolul pierzând doar finala Wimbledon 2025, în acest șir.

Provocarea va fi pe placul lui Djokovic, care a câștigat precedentele două întâlniri directe cu Alcaraz, în finala Jocurilor Olimpice din 2024, respectiv în sferturile de finală ale Openului Australian, din luna ianuarie a acestui an.

