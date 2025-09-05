La treizeci și opt de ani, Novak Djokovic este tenismenul cu cele mai multe titluri de mare șlem din istorie, dar ambiția sa de a-și continua explorarea luptei cu propriile limite nu pare să se încheie prea curând.
Fără titlu de mare șlem de doi ani, tenismenul din Belgrad a jucat semifinală în toate cele patru competiții majore ale acestui an, însă vrea să treacă și de acest prag, la Flushing Meadows.
Djokovic, cu șaisprezece ani mai experimentat decât Alcaraz
Pentru a ajunge în finală, „Nole” trebuie să îl elimine pe Carlos Alcaraz, un tenismen care a câștigat 35 din ultimele 36 de meciuri jucate, spaniolul pierzând doar finala Wimbledon 2025, în acest șir.
Provocarea va fi pe placul lui Djokovic, care a câștigat precedentele două întâlniri directe cu Alcaraz, în finala Jocurilor Olimpice din 2024, respectiv în sferturile de finală ale Openului Australian, din luna ianuarie a acestui an.
În 2008, Djokovic își câștiga primul titlu de mare șlem. Sinner, Alcaraz și Auger-Aliassime erau doar niște copii
Într-o serie de imagini care pun semifinalele US Open 2025 în perspectivă, Jason, un fan al sârbului Novak Djokovic a evidențiat longevitatea incredibilă a jucătorului din țara vecină.
Postarea care a fost văzută de peste 800,000 de persoane îi arată pe semifinaliștii US Open 2025 așa cum erau, în urmă cu 17 ani.
La douăzeci de ani și jumătate, Novak Djokovic îl învingea pe Jo-Wilfried Tsonga în finala Australian Open 2008, pentru a deveni, în premieră, campion de turneu de mare șlem, pe când Carlos Alcaraz avea doar cinci ani.
Jannik Sinner avea păr lung și se juca pe terenul de tenis, la șase ani și jumătate, pe când Felix Auger-Aliassime avea șapte ani și acumula, de asemenea, experiență ca junior, pe terenurile de tenis.
Djokovic - Alcaraz se joacă vineri, 5 septembrie, de la ora 22:00, iar Sinner - Auger-Aliassime va începe sâmbătă, 6 septembrie, după ora 02:00.