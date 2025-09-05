GALERIE FOTO Finala feminină a Openului American se joacă pe o miză colosală: cât va primi câștigătoarea

Marcu Czentye
Pentru al treilea an consecutiv, America are o finalistă în turneul de mare șlem de la New York.

Sâmbătă, 6 septembrie, Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova se vor întâlni în finala US Open 2025 pentru a stabili dacă bielorusa poate deveni prima jucătoare, de la Serena Williams, capabilă să își apere titlul de campioană la Flushing Meadows.

Naomi Osaka a ieșit campioană la New York în 2018 și în 2020, dar nimeni nu a reușit două titluri în ani consecutivi, la US Open, de la Serena Williams, care făcea „tripla" în anii 2012 - 2014.

Miză de $2,5 milioane în finala US Open 2025

  • $5 milioane va încasa câștigătoarea US Open din acest an.
  • Învingătoarea se va mulțumi cu $2,5 milioane.

Amanda Anisimova s-a calificat în a doua finală de Grand Slam a carierei, iar performanța a fost reușită în cel mai scurt timp posibil.

Jucătoarea americană va spera să răzbune impresia din finala Wimbledon 2025, în care a pierdut cu 6-0, 6-0 în fața Igăi Swiatek. Publicul care va umple stadionul Arthur Ashe se va asigura că pune suficientă presiune pe umerii numărului unu WTA astfel încât acel scenariu de coșmar să nu se repete.

Istoricul meciurilor directe arată un 6-3 în favoarea Amandei Anisimova. Aryna Sabalenka s-a înclinat în fața Anisimovei în semifinalele Wimbledon din acest an, scor 6-4, 4-6, 6-4.

Aryna Sabalenka

Șase seturi jucate în semifinalele US Open

Noaptea semifinalelor s-a derulat în număr maxim de seturi. Jessica Pegula s-a străduit să nu mai piardă o dată cu Aryna Sabalenka, pe hardul de la New York, după eșecul suferit în finala de anul trecut, însă bielorusa a întors de la 0-1 la seturi și s-a impus, 4-6, 6-3, 6-4, după două ore și cinci minute de joc.

Cu visul unei finale sută la sută americane spulberat, publicul-gazdă credea că finala va fi disputată între Aryna Sabalenka și Naomi Osaka, jucătoarele cu cele mai puternice lovituri din circuit, la ora actuală.

Dar Amanda Anisimova a reușit ce a putut Aryna Sabalenka și a revenit de la deficit de seturi, scor 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3, depășind-o pe Naomi Osaka după aproape trei ore de joc.

Amanda Anisimova

