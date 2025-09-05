Sâmbătă, 6 septembrie, Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova se vor întâlni în finala US Open 2025 pentru a stabili dacă bielorusa poate deveni prima jucătoare, de la Serena Williams, capabilă să își apere titlul de campioană la Flushing Meadows.

Naomi Osaka a ieșit campioană la New York în 2018 și în 2020, dar nimeni nu a reușit două titluri în ani consecutivi, la US Open, de la Serena Williams, care făcea „tripla” în anii 2012 - 2014.

Miză de $2,5 milioane în finala US Open 2025

$5 milioane va încasa câștigătoarea US Open din acest an.

Învingătoarea se va mulțumi cu $2,5 milioane.

Amanda Anisimova s-a calificat în a doua finală de Grand Slam a carierei, iar performanța a fost reușită în cel mai scurt timp posibil.

Jucătoarea americană va spera să răzbune impresia din finala Wimbledon 2025, în care a pierdut cu 6-0, 6-0 în fața Igăi Swiatek. Publicul care va umple stadionul Arthur Ashe se va asigura că pune suficientă presiune pe umerii numărului unu WTA astfel încât acel scenariu de coșmar să nu se repete.

Istoricul meciurilor directe arată un 6-3 în favoarea Amandei Anisimova. Aryna Sabalenka s-a înclinat în fața Anisimovei în semifinalele Wimbledon din acest an, scor 6-4, 4-6, 6-4.

