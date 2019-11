AROGANTA SUPREMA! A castigat aproape un milion de dolari la Turneul Campioanelor si a rabufnit: "O sa imi cumpar o casa, un avion privat si un yacht!"

Una din jucatoarele de la Turneul Campioanelor a rabufnit la adresa jurnalistilor.

Belinda Bencic a avut o reactie total deosebita de cea exprimata de Ashleigh Barty pe tema premiilor financiare consistente primite de jucatoarele participante la Turneul Campioanelor 2019 de la Shenzhen.

Din postura de ultima calificata la aceasta competitie, elvetianca – semifinalista in acest an la US Open – a rabufnit in fata jurnalistilor, carora le-a transmis ca nu i se pare normal ca oamenii sa ii monitorizeze castigurile.

Belinda Bencic: „O sa-mi cumpar o casa, un avion privat si un yacht, care este problema?”

„Nu mi se pare normal ca oamenii sa imi monitorizeze castigurile. Practic acest sport de cand aveam trei ani, iar acum ma pot bucura de aceste castiguri, care sunt rezultatele muncii mele”, ar fi declarat Belinda Bencic, potrivit GoTennis.

Belinda Bencic a obtinut doua victorii la Turneul Campioanelor din patru meciuri jucate. Elvetianca in varsta de numai 22 de ani le-a invins pe cehoaica Petra Kvitova, respectiv olandeza Kiki Bertens, dupa care a pierdut in semifinale impotriva finalistei competitiei, Elina Svitolina.

Lista castigurilor obtinute de Belinda Bencic pentru participarea la Turneul Campioanelor

• 385,000 de dolari strict pentru participarea propriu-zisa

• 305,000 de dolari pentru victoria cu Petra Kvitova

• 305,000 de dolari pentru succesul inregistrat in fata batavei Kiki Bertens

Belinda Bencic a castigat in total 995.000 de dolari la Turneul Campioanelor 2019. Premiile financiare puse in joc la competitia finala a tenisului feminin pentru acest an vor fi fost mai mari decat cele puse la dispozitia celor mai buni opt tenismeni din lume, care vor participa in perioada 10-17 noiembrie la Turneul Final de la Londra.