Bianca Andreescu ar putea fi nevoita sa se OPEREZE! Veste proasta primita de jucatoare dupa accidentarea suferita la Turneul Campioanelor

Bianca Andreescu s-a retras de la Turneul Campioanelor din cauza unei accidentari.

Bianca Andreescu a acuzat dureri pe parcursul meciului cu Simona Halep de la Turneul Campioanelor si a fost nevoia sa se retraga dupa ce nu a mai putut continua in al doilea meci, disputat impotriva Karolinei Pliskova.

Problemele jucatoarei sunt destul de serioase si presa din America scrie ca Bianca ar putea fi nevoita sa se opereze la menisc.

In cazul in care nu va putea evita interventia chirurgicala, Bianca Andreescu ar putea avea nevoie de o perioada de repasus de pana la 6 saptamani, care ii va afecta serios pregatirea pentru viitorul sezon.

Sportiva va efectua in aceasta saptamana noi teste medicale pentru a afla daca poate scapa de operatie.

Bianca Andreescu a avut parte de un an extraordinar in care a reusit sa castige si primul turneu de Grand Slam, la US Open. Bianca a reusit atunci sa o invinga in finala pe Serena Williams.