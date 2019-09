Argentina fara Del Potro la Cupa Davis! Tenismenul a luat decizia de a nu participa la editia din 2019 organizata de Gerard Pique

Din articol Componenta grupelor Cupei Davis 2019

Juan Martin Del Potro a luat decizia de a nu participa la editia 2019 a Cupei Davis. Va fi prima competitie organizata dupa noul format, care cuprinde faza grupelor si fazele eliminatorii si se va desfasura intr-o unica locatie.

19 dintre jucatorii care se afla in top 20 ATP au confirmat ca vor fi prezenti la aceasta editie, atat timp cat vor fi apti din punct de vedere fizic. Exista insa dubii in situatiile lui Rafael Nadal, Novak Djokovic si Alexander Zverev.

Argentina, fara Del Potro la prima Cupa Davis cu format nou

Raspunsul pozitiv nu a fost imitat de Juan Martin Del Potro, care a tinut sa isi aminteasca retragerea din Cupa Davis. Intr-un comunicat pe Twitter, echipa lui Del Potro „clarifica faptul ca nu au existat negocieri intre Grupul Kosmos (n.r. compania care organizeaza Cupa Davis) si Del Potro pentru urmatoarea editie a Cupei Davis de la Madrid. Lamurim ceva care a aparut pe cateva website-uri, conform carora au existat neintelegeri de ordin financiar”, a motivat echipa lui Del Potro absenta argentinianului.

Grupul Kosmos il are ca actionar pe Gerard Pique, unul din cei mai mari promotori ai acestei schimbari de format in Cupa Davis.

Argentina va juca in Grupa C, impotriva selectionatelor statelor Germaniei si Chile. Pentru argentinieni vor evolua Diego Schwartzman si Guido Pella, numerele 16, respectiv 22 in clasamentul ATP.

Componenta grupelor Cupei Davis 2019

Grupa A: Franta / Serbia / Japonia

Grupa B: Croatia / Spania / Rusia

Grupa C: Argentina / Germania / Chile

Grupa D: Belgia / Australia / Columbia

Grupa E: Marea Britanie / Kazahstan / Olanda

Grupa F: SUA / Italia / Canada

Franta va fi capul de serie numarul 1, urmata de Croatia, Argentina, Belgia, Marea Britanie si SUA.

Cupa Davis 2019 va fi a 108-a editie a competitiei. Castigatoarele grupelor vor avansa in faza sferturilor de finala, la fel ca primele doua ocupante ale locului secund.

Presedintele Federatiei Spaniole de Tenis, Miguel Diaz a prefatat competitia care va avea loc intre 18-24 noiembrie. „Vom avea parte de tenis minunat. Suntem incantati sa lucram alaturi de compania lui Gerard Pique, Kosmos. Din fericire, noi, spaniolii avem multi jucatori, iar capitanul ii va decide pe selectionati in functie de forma de moment de peste doua luni.”

Spania va juca impotriva Croatiei si Rusiei in Grupa B si este una dintre marile favorite la castigarea trofeului.