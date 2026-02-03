Fostul fotbalist era căsătorit cu românca Raluca Ioniță

Fotbalul italian este în doliu, după decesul fostului fundaș Nicolas Giani la vârsta de doar 39 de ani. Fostul jucător a pus ghetele în cui, în 2022, după ce i s-a descoperit o boală gravă, urmând apoi diverse tratamente timp de patru ani. Aceasta lăsat-o în urmă pe soția sa, Raluca, și o fiică, Bianca. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu 14 ani și s-au căsătorit în 2013.

Raluca Giani-Ioniță este o cunoscută pictoriță de origine română care profesează în Italia, în regiunea Lombardia. Ea a creat portrete pentru numeroase personalități, inclusiv pentru Bob Sinclair, Iginio Massari, Paolo Bargiggia, Andrea Mainardi și Kevin Nyerere, piese de decor pentru locații exclusiviste, artă contemporană pentru colecționari sau etichete de designer pentru produse de lux, precum Remouage Franciacorta.

Giani a jucat aproape 200 de meciuri în Serie B



Nicolas Devis Giani (13 martie 1986 - 2 februarie 2026) era născut la Como și se formase la juniorii cluburilor US Cassina Rizzardi (1992-1998) și Inter Milano (1998-2005). La nivel de seniori a evoluat pentru Inter Milano (2005), Cremonese (2005-2006), Pro Patria (2006-2008), Vicenza (2008-2012, 2014), Perugia (2013), SPAL (2014-2017), Spezia (2017-2019), Feralpisalo (2019-2021) și Desenzano Calvinia (2021-2022).

A fost internațional italian U18 și U19, cu ultima reprezentativă participând la Euro 2005, și a strâns aproape 200 de meciuri în Serie B, reușind o promovare în prima divizie italiană cu SPAL, la finalul stagiunii 2016-2017.

Foto - Getty Images, ralu_paint (Instagram)

