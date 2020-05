APARITIE SENZATIONALA a Serenei Williams intr-o prezentare de colectie: a devenit ambasadoarea globala a unui brand renumit

In timpul pandemiei, Serena Williams a semnat un parteneriat cu una dintre cele mai celebre companii producatoare de incaltaminte pentru femei in SUA.

Serena Williams (38 de ani) a devenit ambasadoarea globala a companiei Stuart Weitzman, furnizor de incaltaminte puternic laudat in Statele Unite ale Americii, in special de vedete. Cea mai ieftina pereche de pantofi inclusa in aceasta colectie costa €275.

"Am purtat pantofi Stuart Weitzman de mai bine de un deceniu deja si reprezinta un punct de reper in dulapul meu. Mai presus de toate, e SW si are initialele mele," a spus Serena Williams despre parteneriatul sau cu acest producator.

"Acum, mai mult ca niciodata, este un moment menit sa ne concentram pe speranta si pe viitor. Vreau ca femeile fiecarei generatii sa fie inspirate sa gandeasca astfel, pas cu pas," a mai punctat numarul 9 WTA.

Serena Williams are in palmares 23 de titluri de Grand Slam, ultimul succes de acest calibru datand din 28 ianuarie 2017, cand a invins-o in finala Australian Open pe sora sa mai mare, Venus, scor 6-4, 6-4.