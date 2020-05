Daniella Semaan, sotia lui Cesc Fabregas, exercitiu sexy in dormitor. S-a folosit doar de sifonier!

Libaneza Daniella Semaan, partenera de viata a fostului fotbalist de la Arsenal, FC Barcelona si Chelsea, are 44 de ani, e mama a cinci copii (dintre care doar trei cu Fabregas), dar nu-si arata deloc varsta.

Din contra, Daniella pare sa fie mai sexy ca niciodata, cel putin dupa cum se prezinta in ultimul videoclip postat pe Instagram si care face furori in mediul online.

Vrand probabil sa tina pasul cu sotul Cesc Fabregas (32 de ani, inca jucator activ, la AS Monaco), frumoasa bruneta a demonstrat ca nu duce lipsa de calitati sportive si de mobilitate, in mod special.

Astfel, aflata in dormitorul locuintei sale, Daniella s-a urcat (la propriu) cu picioarele pe sifonier pentru a efectua cateva miscari de ”dezmortire” care i-au scos in evidenta posteriorul bine definit. Muzica din fundal a fost si ea bine aleasa, un binecunoscut hit interpretat de Avicii, ”Wake me up”.

Desi s-au casatorit abia in 2018, Daniella si Cesc si-au inceput legatura sentimentala in 2011, debutul relatiei fiind unul controversat, asta pentru ca libaneza era inca maritata la acea vreme cu un prosper om de afaceri, Elie Taktouk. Conform unor surse, Daniella a fost cea care a facut primul pas, lasandu-i lui Fabregas numarul de telefon, intr-un restaurant din Londra.