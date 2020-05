Antrenamente dure si sexy pentru Bernadette Szocs! Printesa tenisului de masa trage tare in curtea casei 

Bernadette Szocs (25 de ani) e una dintre cele mai valoroase sportive ale momentului in Romania, dar si o femeie cu sex-appeal, admirata asa cum se cuvine la toate competitiile la care ia parte.

Campioana europeana cu nationala feminina a Romaniei, ”Berni” ar fi trebuit ca in aceasta perioada sa se pregateasca intens pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde tricolorele vizau o medalie in proba de echipe.

Pandemia cu coronavirus si amanarea cu un an a Olimpiadei i-au incurcat insa planurile lui Bernadette, nevoita sa-si mentina forma fizica de invidiat cu exercitii la domiciliu. Astfel, ea isi foloseste la maxim spatiul generos din curtea casei pentru a improviza fel de fel de metode de pregatire, chiar si un banal scaun dovedindu-se extrem de util.

Comparativ cu alte sporturi, ping-pong-ul poate fi practicat oriunde incape o masa, iar Bernadette are si ea o asemenea camera, unde poate sa loveasca in continuare mingea de celuloid. Singura deosebire e ca, de partea cealalta a fileului, nu poate sta decat un robot.

Foarte atenta cu imaginea sa exterioara, sexy-Bernadette nu uita niciodata sa-si puna in valoare si calitatile de fotomodel. O face atat in timpul antrenamentelor, folosind de obicei echipamente mulate, cat si dupa, in timpul liber. De altfel, privind fotografiile de pe pagina sa de Instagram, greu ne putem da seama ca avem de-a face cu una dintre cele mai bune jucatoare de tenis de masa din lume.