VIDEO EXCLUSIV Campioana de la Roland Garros „putea fi bătută” de Sorana Cîrstea. Cum a comentat meciul fostul antrenor al româncei, Marius Comănescu

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Marcu Czentye
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Marius Comănescu a comentat, la Poveștile Sport.ro, înfrângerea fostei sale jucătoare, Sorana Cîrstea, din sferturile Roland Garros 2026.

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Marius ComănescuMirra AndreevaRoland Garros 2026Tenis WTASorana CirsteaPoveștile sport.ro
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a bifat, la 17 ani distanță, al doilea sfert de finală jucat în turneul de mare șlem de la Paris.

Într-o „tinerețe fără bătrânețe” în circuitul profesionist de tenis, jucătoarea română a pierdut în fața ulterioarei campioane la Paris, Mirra Andreeva (19 ani, 5 WTA), în singurul meci jucat pe Arena Philippe-Chatrier, în acest an, scor 6-0, 6-3.

Condițiile de joc și presiunea, factorii care au împiedicat-o pe Sorana Cîrstea în sferturile Roland Garros 2026

Analizând confruntarea din faza ultimelor opt jucătoare, fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, a explicat, în emisiunea Poveștile Sport.ro, că jucătoarea din România ar fi putut să câștige, însă ar fi avut nevoie de alte condiții de joc pentru a face acest lucru.

Mai exact, temperatura scăzută și condițiile de ploaie au avantajat-o pe Mirra Andreeva, crede Marius Comănescu, o jucătoare mai puternică din punct de vedere nativ, care și-a văzut numărul erorilor neforțate redus semnificativ de aceste schimbări contextuale.

Acoperișul neetanș de pe Chatrier schimbă radical condițiile de joc

Întrebat de moderatorul emisiunii Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu, dacă Mirra Andreeva putea fi bătută de Sorana Cîrstea, în sferturile Roland Garros, Marius Comănescu a replicat:

„Cu siguranță putea fi bătută, dar nu în condițiile respective. Se adunase și ceva presiune pe umerii Soranei, oricât îți dorești să nu ai sau oricâtă experiență ai avea. Presiunea stă mereu lângă sportivii de performanță, iar, câtedoată, te apasă mai mult decât ai avea nevoie.

Discutând la rece, după, eu am zis că nu erau cele mai bune condiții de joc pentru un meci de zgură între Sorana și Andreeva.

„Andreeva, mai puternică, nativ, decât Cîrstea.”

Fuseseră 8-9 zile de căldură îngrozitoare, s-a văzut câte abandonuri au fost. O căldură și umiditate cum rar am văzut la Paris. Jucători care au făcut crampe totale.

În ziua meciului însă au fost 17 grade, de la 35-36 în zilele anterioare. S-a tras acoperișul pe Chatrier, un acoperiș care nu este etanș. Lasă, pe laterale, un spațiu generos, undeva la 2-3 metri. Ploua torențial și era vânt, iar vaporii de apă au intrat înăuntru, iar condițiile s-au schimbat. Terenul a devenit mai greu, deplasarea, mai grea; mingile au devenit și ele mai grele, pentru că s-au încărcat cu umiditate și cu zgură. Iar Andreeva, cred eu, e mai puternică, nativ, decât Sorana. Mai are momente în care îi scapă loviturile, dar, dacă mingea se făcuse grea, am văzut multe lovituri care, potențial, ar fi ieșit și afară, dar care nu s-au mai dus afară, au ajuns pe linie sau în teren,” a fost explicația tehnică a meciului, oferită de Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorana Cîrstea

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Marius Comănescu anticipează: „Mirra Andreeva, viitor număr unu mondial, mai devreme sau mai târziu.”

„Dar nu căutăm scuze. Vorbim, pur și simplu, obiectiv, de ce era greu de bătut Andreeva. A jucat foarte bine și știam că era candidată să câștige turneul de la Roland Garros.

Cred că va deveni număr unu, mai devreme sau mai târziu. A început să se regleze și mental și, pe măsură ce va căpăta experiență, e un potențial număr unu,” a prezis Marius Comănescu, la Poveștile Sport.ro, viitorul tinerei jucătoare din Federația Rusă.

Mirra Andreeva

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