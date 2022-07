Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon, turneu pe care l-a mai câștigat și în 2019. Românca va juca împotriva Amandei Anisimova (20 de ani, 25 WTA), care a trecut de Harmony Tan în optimi, în două seturi, 6-2, 6-3. Astfel, românca a reușit o performanță importantă în rândul jucătoarelor active de tenis.

Este a cincea prezență în sferturile de finală de la Wimbledon pentru Halep, capitol la care este depășită doar de surorile Williams. Serena are 14 prezențe în sferturi, în timp ce Venus se poate lăuda cu 13. Wimbledon-ul ar fi al treilea turneu de Grand Slam din cariera Simonei Halep. Românca este a doua favorită la câștigarea trofeului, după Ons Jabeur, care ocupă locul doi în clasamentul WTA.

