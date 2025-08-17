Omul care decide totul la campioana României vrea să-l readucă la echipa sa pe Florinel Coman (27 de ani), revenit la Al-Gharafa după ce a fost împrumutat în sezonul precedent la Cagliari.



Qatarezii l-au lăsat în afara lotului pe fotbalistul pentru care au plătit peste șase milioane de euro, iar Coman este în căutarea unei echipe la care să evolueze în următorul sezon.



Revine Florinel Coman la FCSB? Mihai Stoica a fost întrebat direct



Întrebat despre posibila revenire a lui Coman la FCSB, Mihai Stoica, managerul general al echipei, a spus că totul stă la decizia patronului.



„Mi s-ar părea o variantă bună dacă am putea să aducem un număr 9 care să ne ajute acum. De un 9 avem nevoie. E decizia patronului, dacă vrea să-l aducă pe Coman, să-l aducă.



E un jucător care a spus multe la noi, dar e o poziție unde ai inflație de jucători. Nu știu dacă e nevoie să ai patru jucători pe acea poziție”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Coman, zero goluri în amicalele verii!



La ultimul său sezon, la FCSB, în 2023-2024, Florinel a avut 19 goluri și 11 pase de gol. De când a părăsit țara, cifrele lui Coman, la două echipe, una din Qatar, alta din Italia, sunt următoarele:



*Al-Gharafa – 19 meciuri, 3 goluri



*Cagliari – 9 meciuri, 1 gol



Și, din păcate pentru internaționalul nostru, nici pregătirile pentru noul sezon competițional, 2025-2026, nu arată o schimbare în bine. Dovada? Ce s-a întâmplat în amicalele verii.



Al-Gharafa tocmai a încheiat un stagiu de pregătite în Europa, în Slovacia. Aici, formația pregătită de portughezul Pedro Martins a disputat trei meciuri de verificare:



*2-0 cu FC STK



*2-2 cu Dunajská Streda



*2-1 cu Crystal Palace



În nicio partidă, Coman nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor!

