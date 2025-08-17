Giuleștenii înfruntă campioana României pe cel mai mare stadion al țării în etapa cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Elias Charalambous își calmează jucătorii înainte de Rapid - FCSB: ”Campionatul? Este un maraton, nu se va termina duminică”



Prezent sâmbătă după-amiază la conferința de presă premergătoare derby-ului, antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous, a sugerat că își dorește în mod evident ca elevii săi să câștige meciul, dar susține și că o înfrângere nu va afecta parcursul roș-albaștrilor.



FCSB este angrenată în preliminariile Europa League în clipa de față și are ca obiectiv accederea în faza ligii din competiția UEFA. Campioana mai are un singur hop de trecut: ”dubla” cu echipa scoțiană Aberdeen din play-off.



”Este un derby, îl vedem ca pe un joc important. Vrem să câștigăm la fel cum vrem să le câștigăm și pe celelalte. Într-un derby nimeni nu știe ce se va întâmpla.



Campionatul este un maraton, campionatul nu se va termina mâine (n.r. duminică).



Uneori, ne gândim pe termen lung și o facem bine, trebuie să o luăm meci cu meci. Trebuie să fim calmi, să o luăm pas cu pas. Este un drum lung”, a spus Elias Charalambous.



Ultimul meci dintre Rapid și FCSB a avut loc în Giulești, în etapa #6 din play-off-ul stagiunii precedente, când roș-albaștrii s-au impus cu 2-1 în fața formației dirijate atunci de Marius Șumudică.

