Andreea Prisăcariu (22 de ani, 334 WTA) a părăsit turneul WTA 125k de la Iași încă din primul tur, în proba individuală, dar a jucat sfert de finală în proba de dublu, alături de Anita Wagner.

Dacă întrecerea din orașul său natal a ajuns în ziua finalelor, sportiva ieșeană se recuperează în natură, după o săptămână în care a făcut eforturi serioase pentru a anima atmosfera la Iași.

„Frumusețe? Frumusețea e total irelevantă. Ceea ce contează e seducția, efectul de șoc, ce simți,” a scris sportiva ieșeană, în descrierea fotografiilor în care își prezintă relaxarea în natură.

Într-una dintre imagini, Andreea Prisăcariu și-a dezvăluit un nou tatuaj, făcut în zona posteriorului, iar detaliul le-a aprins imaginația miilor de fani care i-au apreciat postarea pe Instagram.

Let me fall, If I must fall, but I will always come back ???? @cristinahutu pic.twitter.com/RzT4vRunLU