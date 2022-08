Andreea Prisăcariu (22 de ani, 334 WTA) a fost învinsă în primul tur al întrecerii WTA de calibru 125k derulată la Iași. Partida s-a încheiat scor 6-0, 6-3, în favoarea rusoaicei Anastasia Zakharova (163 WTA), după 69 de minute trecute de la prima minge pusă în joc.

La finalul meciului, jucătoarea născută în Municipiul Iași a urcat în tribune pentru a face selfie-uri cu fanii nerăbdători să se pozeze alături de ea. În urma eliminării suferite la Iași, Andreea Prisăcariu rămâne pe locul 334 mondial, în ierarhia calculată în timp real.

În sezonul 2021, Prisăcariu a debutat în circuitul WTA, în turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca. Atât la Cluj, cât și la Iași, Andreea Prisăcariu a fost beneficiara unui wildcard.

Briana Szabo (771 WTA) a fost prima româncă eliminată pe tabloul principal al turneului de la Iași. Szabo a fost învinsă de unguroaica Reka-Luca Jani (135 WTA), scor 6-1, 6-2.

Easy to forget the emotional (as well as physical) demands that players go thru for our enjoyment .. to me you are a hero @IamPrisacariuA plus way you had selfies taken & signed after defeat .. professional and super nice @WTARomania pic.twitter.com/qtuBv4a1qT