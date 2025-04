În US Open-ul de pickleball, Andre Agassi va evolua în proba de dublu mixt alături de Anna Leigh Waters.

Andre Agassi: „Pare o nebunie şi lumea nu crede asta, dar eu nu sunt pasionat de sport.”



Într-un interviu acordat Andreei Esca la Cluj-Napoca, cu ocazia participării sale la Sports Festival, eveniment transmis de PRO Arena și VOYO, Andre Agassi a dezvăluit că nu este pasionat de sport, chiar dacă această afirmație îi intrigă pe majoritatea fanilor tenisului.



Informația reiese și din autobiografia „Open”, în care Agassi mărturisește cât de mult a ajuns să urască tenisul, din cauza antrenamentelor dure pe care tatăl său i le impunea în copilărie.



Munca depusă nu a rămas nerăsplătită, Andre Agassi având azi în palmares opt titluri de mare șlem, în proba individuală.



ANDREEA ESCA: Voiam să vă întreb de sportivii români. Ce ştiţi despre ei? Ce sportivi vă vin în minte?



ANDRE AGASSI: Pare o nebunie şi lumea nu crede asta, dar eu nu sunt pasionat de sport.



ANDREEA ESCA: Nu urmăreşti alt sport în afară de tenis.



ANDRE AGASSI: Mă uit un pic la tenis, cât să fiu la curent, dar nu mă uit la sport. Românii împotriva cărora am jucat sau pe care i-am cunoscut sunt oameni buni. Asta e părerea mea despre sportivii români. Sunt foarte competitivi şi foarte prietenoşi.



Ion Țiriac, sursă de inspirație pentru Steffi Graf



„Deşi a fost prima oară când am venit în România, am crescut admirându-l pe Ion Ţiriac, l-am cunoscut pe Ilie Năstase pe teren şi în afara lui. Am amintiri frumoase cu Ion. M-a ajutat de câteva ori în viaţă,” s-a confesat Steffi Graf, în interviul acordat Andreei Esca.