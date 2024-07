Andre Agassi și Steffi Graf i-au dezvăluit Andreei Esca regulile și principiile de urmat de copiii care își doresc să ajungă în vârful lumii tenisului.

Andre Agassi, despre cele două surse posibile ale motivației, teama și iubirea

Agassi a explicat că motivația poate veni din frică ori din iubire, dar, oricare ar fi sursa, persoana interesată trebuie să fie dispusă să dea totul pentru a reuși.

În schimb, Graf a insistat practic asupra chestiunii, spunând că, în ziua de astăzi, juniorii au nevoie să se specializeze pe un singur sport, cât mai devreme posibil, întrucât acesta le poate fi avantaj decisiv și element diferențiator, ulterior.

Graf crede că hiper-specializarea are un impact major în sportul actual

Andreea Esca: Sunt reguli, dacă vrei să fii în vârful lumii tenisului ?

ANDRE AGASSI: Un lucru e sigur, e nevoie de disciplină şi seriozitate. Şi există două posibile motivaţii. Poţi s-o faci din teamă, cum am crescut eu. Simţeam că n-am de ales, că trebuie să reuşesc, pentru că singura variantă e să câştig. Sau poţi s-o faci din iubire.

Am avut luxul de a trece de la teamă la iubire în carieră. Dar a fost o nebunie până să ajung acolo. Nu există reguli. Dar trebuie să dai totul, pentru că altfel nu vei reuşi.

STEFFI GRAF: Mai ales acum. Se vede în toate sporturile, nu doar în tenis. Mulţi sportivi practicau mai multe discipline în copilărie. Beneficiau de faptul că jucau fotbal vara, iar iarna, hochei, de exemplu. Acum totul se concentrează asupra unui singur sport. Dacă nu te implici 100% fizic, psihic... Tot mediul trebuie să fie ideal, altfel, e greu să ajungi în vârf.

Andre Agassi și Steffi Graf au vizitat în premieră România în această vară, cu ocazia meciului demonstrativ jucat la Cluj-Napoca împotriva Simonei Halep și a lui Andrei Pavel.

Evenimentul a fost transmis în direct și în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.

Andre Agassi și Steffi Graf, interviu-eveniment cu Andreea Esca