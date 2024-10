Ce sport practică Eugenie Bouchard, după ce a părăsit lumea tenisului

Pickleball este sportul cu cea mai mare viteză de creștere în SUA. Este o combinație între tenis, tenis de masă și badminton, desfășurat pe un teren de badminton, cu un fileu mai scurt cu aproximativ zece centimetri, în raport cu fileul folosit în tenisul de câmp.



Racheta este de o mărime mai mare decât o paletă de tenis de masă, iar sportul poate fi jucat atât la simplu, cât și la dublu. Printre motivele pentru care acest sport a crescut se numără impactul redus asupra corpului, ușurința cu care se poate învăța, dar și viteza care menține această disciplină sportivă la un nivel distractiv înalt.



„Nu sunt un tradiționalist al tenisului, iar când vezi un sport ca pickleball-ul prinzând o asemenea tracțiune, e de necrezut. Când mi-am pus ego-ul deoparte, am observat că sportul acesta are ceva special, iar creșterea are sens,” a completat Noah Rubin, fost tenismen în ATP.