ANA BOGDAN REVINE IN TOP 100 WTA si e LOCUL 1 IN CLASAMENTUL PENTRU TURNEUL CAMPIOANELOR 2020 | Cate romance vom avea in prima suta 

Ana Bogdan este prima in clasamentul pentru Turneul Campioanelor 2020.

Ana Bogdan va deveni de luni, 23 decembrie a treia jucatoare din Romania care face parte din top 100 WTA.

Romanca a bifat la Limoges cea de-a saptea victorie la rand, calificandu-se in sferturile de finale ale competitiei ITF 115. Ana se afla momentan pe locul 98 WTA in clasamentul LIVE.

Sorana Cirstea si Ana Bogdan, calificate in sferturi la ITF Limoges in Franta. Se pot intalni in semifinale



Pentru a accede in faza ultimelor opt, Ana Bogdan s-a impus in fata americancei Bernarda Pera, numar 65 WTA cu scorul de 6-7, 6-2, 6-4. Sorana Cirstea a inaintat la randul ei in turneu, dupa o victorie cu spanioloaica Sara Sorribes Tormo, scor 6-3, 6-3.

Adversarele Soranei Cirstea si Anei Bogdan in sferturi vor fi Nicole Gibbs, respectiv Ekaterina Alexandrova. Meciurile vor avea loc de la ora 12:00, respectiv 13:30, ora Romaniei.

Bogdan a inregistrat saptamana trecuta cea mai importanta victorie a carierei, adjudecandu-si trofeul la ITF Dubai. Surprinzator, Ana Bogdan ocupa acum locul 1 in cursa pentru Turneul Campioanelor de la Shenzhen din 2020.

Despre acel succes, Ana Bogdan a povestit pe larg intr-un interviu acordat canalului Steaua TV.