„Slam-ul de un punct”, experiment introdus de organizatorii Openului Australian, începând cu ediția 2026, s-a încheiat cu un real succes, dar și cu o poveste remarcabilă.

Într-o Arenă Rod Laver plină, toate meciurile s-au derulat într-un singur punct, iar jucători ca Iga Swiatek, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz s-au duelat cu amatori, foști tenismeni ori parteneri de sparring ai actualilor tenismeni.

Un amator a câștigat competiția la care au participat Sinner, Swiatek și Alcaraz

Câștigător a ieșit Jordan Smith, un amator care s-a calificat la această întrecere ieșind campion într-o competiție de tenis în statul New South Wales, din Australia.

Smith i-a învins pe Jannik Sinner și Amanda Anisimova, în drumul spre marele premiu de un milion de dolari australieni, care înseamnă circa $660,000 sau €574,000.

În finală, Jordan Smith a învins-o pe Joanna Garland, jucătoare profesionistă de tenis, clasată pe locul 117 în ierarhia mondială. Aceasta din urmă a trecut de jucători ca Alexander Zverev sau Nick Kyrgios pentru a ajunge în ultimul act al competiției.

În semifinalele turneului au ajuns Donna Vekic și Pedro Martinez, tenismeni profesioniști clasați pe locurile 70, respectiv 71 ale clasamentelor WTA și ATP.

