Un tenismen amator din Australia a câștigat „One Point Slam,” o competiție nouă din cadrul Openului Australian.

„Slam-ul de un punct”, experiment introdus de organizatorii Openului Australian, începând cu ediția 2026, s-a încheiat cu un real succes, dar și cu o poveste remarcabilă.

Într-o Arenă Rod Laver plină, toate meciurile s-au derulat într-un singur punct, iar jucători ca Iga Swiatek, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz s-au duelat cu amatori, foști tenismeni ori parteneri de sparring ai actualilor tenismeni.

Un amator a câștigat competiția la care au participat Sinner, Swiatek și Alcaraz

Câștigător a ieșit Jordan Smith, un amator care s-a calificat la această întrecere ieșind campion într-o competiție de tenis în statul New South Wales, din Australia.

Smith i-a învins pe Jannik Sinner și Amanda Anisimova, în drumul spre marele premiu de un milion de dolari australieni, care înseamnă circa $660,000 sau €574,000.

În finală, Jordan Smith a învins-o pe Joanna Garland, jucătoare profesionistă de tenis, clasată pe locul 117 în ierarhia mondială. Aceasta din urmă a trecut de jucători ca Alexander Zverev sau Nick Kyrgios pentru a ajunge în ultimul act al competiției.

În semifinalele turneului au ajuns Donna Vekic și Pedro Martinez, tenismeni profesioniști clasați pe locurile 70, respectiv 71 ale clasamentelor WTA și ATP.

Întâmplări deosebite din „Slam-ul de un punct”

Carlos Alcaraz (1 ATP) a pierdut în duelul cu Maria Sakkari (52 WTA), greșind o scurtă, iar Jannik Sinner (2 ATP) s-a eliminat, la rândul său, singur, în meciul cu jucătorul care avea să iasă campion, Jordan Smith, printr-un serviciu eronat.

Cel mai spectaculos meci a avut loc între Amanda Anisimova (4 WTA) și Daniil Medvedev (12 ATP), cei doi tenismeni jucând un schimb lung și intens, în care câștigătoare a ieșit americanca.

Iga Swiatek (2 WTA) a reușit, de asemenea, o victorie împotriva unui jucător din ATP, dispunând de italianul Flavio Cobolli (22 ATP).

